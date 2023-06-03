«Дожди прошли, этой ночью ждем заморозки»: Синоптики пугают Москву погодой на ближайшие сутки

Во второй половине субботы мы уже окажемся в тыловой части циклона, погода будет облачной, дожди примут локальный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Увы и ах, но нынешние выходные - если говорить о погоде - окончательно испорчены. Во второй половине дня в пятницу на Москву и область обрушились ливни, во многих местах лить продолжает и днем в субботу.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в течение пятницы на столицу вылилось 9мм осадков - это почти 12% месячной нормы.

- Во второй половине субботы мы уже окажемся в тыловой части циклона, погода будет облачной, дожди примут локальный характер, - отметил Леус в беседе с журналистом KP.RU.

При этом эксперт обращает внимание на довольно редкое для лета явление - опустившаяся ночью температура продолжает снижаться и днем следующего дня.

- Это явление называется обратным ходом температур. Днем в пятницу фиксировалось до +25. Ночью температура упала до +9, а к полудню субботу достигла +7,6 градусов выше нуля.

А в ночь на воскресенье будет еще холоднее. Синоптики обещают в Москве не более +5, в Подмосковье - до +3.

- Но в некоторых низинных местах ожидаются и заморозки до 0 и -1 градусов, - сообщил KP.RU Михаил Леус. - Вероятно, это будет для Москвы самая холодная ночь нынешнего лета. Для июня, как вы понимаете, такая температура не характерна. Подобное - переход температур ниже нуля - в летнее время случается в столичном регионе крайней редко, раз в 10-12 лет.

В воскресный день осадков уже не будет, с прояснениями, днем температура воздуха повысится до +14+16.