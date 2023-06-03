«Попросил замену и упал без сознания»: В Москве прямо во время матча скончался футболист

Футболист-любитель скончался прямо во время матча на севере Москвы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах смерти футболиста-любителя. Мужчина скончался прямо во время матча на севере Москвы.

Как стало известно KP.RU, трагедия произошла днем в субботу во время матча Любительской Футбольной Лиги между командами «Панорама-Д» и «Вымпел-Д», который проводился на Флотской улице.

- Один из игроков «Вымпела» по ходу игры попросил замену, отошел на бровку поля и упал без сознания, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Одноклубники пытались оказать игроку реповую помощь, вызвали скорую помощь, но медики уже ничем не смогли помочь. По предварительной информации, причиной смерти мог стать сердечный приступ.

По нашим данным, погибшему был 41 год.

- Мы все в шоке. Все было максимально неожиданно, - заявил в беседе с корреспондентом KP.RU один из футболистов «Вымпела».

По его словам, умерший мужчина на здоровье в общении с друзьями никогда не жаловался, о проблемах с сердцем не упоминал.

В полиции и СК случившееся пока не комментируют.

Организатор матча - руководитель ЛФЛ САО Владимир Павлов - отказался разговаривать об инциденте:

- Я ничего не знаю. Я не в России. До свидания.