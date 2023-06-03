По следам кино в Коломне: Малая родина Гриши 6 на 9, Город Зеро и «здесь был Гайдай»

Игорь Радищев на фоне бывшего Дома Пионеров, в который школьником ходил будущий актер Лев Перфилов. Фото: Александр РОГОЗА

О том, что туристическое лето окончательно наступило, понимаешь еще в вагоне электрички, через несколько станций после отправки с Казанского вокзала. Вроде, будет, утро - весь трафик, по логике, должен двигать из области в Москву, а тут и в обратном направлении много людей. Влюбленные парочки, обсуждающие, что «хорошо бы в это году еще до Калязина доехать и в Калининград на Балтику слетать», шустрые пенсионерки, компании мамочек с детьми. В течение следующих двух часов пассажиры будут где-то выходить, где-то заходить, но все сидячие места непременно заняты. И так до самой Коломны.

Коломна Фото: Александр РОГОЗА

По статистике это один из самых популярных у туристов городов Подмосковья (по потоку гостей поспорит разве что только Сергиев Посад). Здесь действительно есть, что посмотреть. Старинный Кремль, который еще Смуту и даже более ранние события помнит. Улочки-шкатулочки с резными наличниками в старом городе. Храмы. Невероятная яблочная пастила, в конце концов.

Сам я бывал в Коломне не меньше полудюжины раз. Но сегодня мне обещают показать город с необычной стороны - 66-летний актер, путешественник и блогер Игорь Радищев открыл сезон экскурсий «Кино и домино». Как оказалось, у подмосковного города и славного советского кинематографа очень много общего.

Школа, где учился Гриша «6 на 9» Ушивин. Фото: Александр РОГОЗА

КОМАНДИРОВОЧНЫЙ

Выходя из вагона на станции Голутвин (это центральный вокзал Коломны), можно представить себя героем абсурдной комедии Карена Шахназарова «Город Зеро» (в ролях Филатов, Джигарханян, Басилашвили). Особенно, если солнце решит спрятаться за тучки.

Здесь снималась самая первая сцена, где ранним туманным утром герой Леонида Филатова приезжает в город и шлепает по лужам мимо водонапорной башни. Пейзаж, правда, с конца 1980-х, когда снимали фильм, немного изменился - башню обшили новыми материалами, построили пешеходный мост через железку...

- А роль механического завода, на который приехал командировочный Филатов, сыграл наш местный... механический завод, - объясняет встречающий меня Игорь Радищев. - Это на другом конце города. Проходная, въезд,

В этом здании раньше был роддом, потом офтальмология, а потом - съемочная площадка фильма «Честный, умный, неженатой». Фото: Александр РОГОЗА

Радищев - коренной коломенец. Всю жизнь прожил здесь, отвлекаясь разве что только на свои путешествия по миру и дальним уголкам России. И, кстати, потомок знаменитого прозаика, автора «Путешествия из Петербурга в Москву» Александра Радищева.

- Отец говорил, что мы пошли от линии младшего сына Радищева Афанасия, - хитро улыбается Игорь Андреевич.

Непосредственно с отцом экскурсовода связана первая точка нашего маршрута.

Мемориальная табличка на доме, где жила семья Льва Перфилова. Фото: Александр РОГОЗА

КОРОЛЬ ЭПИЗОДА

Мы стоим у старого двухэтажного дома (ул. Пионерская, 2). Сейчас здесь находится местное отделение Союза художников, а во второй половине 20 века здание занимал Дом Пионеров. Отец Игоря Радищева Андрей Павлович был известным в городе педагогом, вел в Доме Пионеров несколько кружков, в том числе краеведческий и литературный.

Одним из ребят, посещавших краеведческий, был знаменитый в будущем артист Лев Перфилов. Трогательный фотограф МУРа Гриша Ушивин по прозвищу «6 на 9» из «Места встречи изменить нельзя» («Глеб, ну ты же меня знаешь!»), гангстер Люг из «Приключения Электроника», чатланин Кырр из «Киндзадзы», коварный Пандер-Джонсон из «Капитана Немо» и еще около сотни небольших, но ярких ролей в кино.

Экскурсия «Кино и домино» - экскурс в старую Коломну, какой она была полвека назад и даже раньше. Фото: Александр РОГОЗА

- Позже папа рассказывал, что Перфилов никогда не мог сказать что-то просто так, - говорит Радищев. - Он в любой разговор старался добавлять какую-то художественность, обыгрывая это мимикой, жестами. Уже тогда можно было видеть, что растет очень артистический человек.

После школы Перфилов закончил театральное училище имени Щепкина, несколько лет поработал в Москве, а затем перебрался в Киев, на киностудию имени Довженко, да так там и осел.

- Когда Лева уже работал в Киеве, он как-то раз приехал в Коломну, приходил к отцу домой, как к своему учителю. Мне запомнились его глаза, которые всегда казались грустными, и тюбетейка. Да, тогда многие носили тюбетейки, и Перфилов играл в такой же в «Место встречи».

У Пятницких ворот Коломенского кремля снимали сцены фильма «Ветер», в котором играли Юрий Яковлев и Леонид Гайдай (до того, как стал культовым режиссером комедий). Фото: Александр РОГОЗА

Старая Коломна - городок очень компактный. Буквально в двух минутах ходьбы от Дома Пионеров сохранилась школа, в которой учился Перфилов - двухэтажное здание довоенное постройки (ул. Комсомольская, 5).

- Отец актера работал начальником планового отдела на «Патефонке», Патефонной фабрике (ул. Савельича, 18), которая выходит окнами прямо на школу.

Неподалеку, на улице Октябрьской Революции 231-233, до сих пор стоит дом, в котором жила семья Льва Перфилова. На нем красуется табличка от благодарных горожан: «Его называли королем эпизода»...

Соборная площадь стала в «Ветре» сценой расстрела. Фото: Александр РОГОЗА

ЗА ДВА ГОДА ДО СЛАВЫ

Радищев, кстати, сразу предупредил: «Моя экскурсия - не только про кино, но и про Коломну, в которой я родился и всю жизнь прожил». Поэтому рассказ о фильмах все время прошивается флешбеками из событий разных лет. И показом старинных фоток из альбома - с видами города и кадрами фильмов. Игорь Андреевич рассказывает вкусно, так что переходы максимально органичны.

Например, неподалеку от дома Перфилова в парке была центровая танцплощадка с «электрическим» ансамблем, где местные пацаны регулярно шкубались с курсантами здешнего артиллерийского училища. Ох уж эти драки на танцах, романтика 1970-х! А есть еще (избегу спойлеров) истории про сахарную диверсию в зоопарке и охотников за квасом...

35-летний Леонид Гайдай сыграл в фильме роль красного командира. Фото: Александр РОГОЗА

Идем по улицам дальше:

- В этом здании (ул. Комсомольская, 20) был роддом, где я родился, а в 1980-м здесь снимали сцену фильма «Честный, умный, неженатый» (Лев Прыгунов, Галина Польских, Ирина Муравьева) - я в массовке тогда снялся.

Или вот еще:

- А в этой школе я учился (улица Зайцева, 11). Она засветилась в фильме «Князь Удача Андреевич»... (Светлана Крючкова, Армен Джигарханян, Станислав Садальский).

Фильм «Город Зеро» начинается с приезда героя Леонида Филатова на некую станцию, которую сыграл вокзал «Голутвин». Фото: Александр РОГОЗА

Разумеется, киношники не могли пройти мимо главной достопримечательности Коломны - территории Кремля.

У Пятницких ворот Игорь Радищев разворачивает альбом с кадрами из фильма «Ветер» 1959 года. (Эльза Леждей, Юрий Яковлев и Леонид Гайдай в роли красного командира - до его первого режиссерского хита, короткометражки про Пса Барбоса, остается два года, - Авт.).

- На месте, где мы сейчас с вами стоим, снимали сцену погони... А вот там подальше - сцену расстрела.

В «Шведской спичке» по рассказу Чехова (1954) можно и коломенский кремль увидеть, и вообще старый город, который очень органично вписался в пейзажи 19 века.

Что касается известных современных фильмов, в Коломне работала съемочная группа «Адмирала» - Соборная площадь в кремле стала на время плацем.

Впрочем, у Коломны и кино еще много общего... Как говорится, лучше один раз увидеть, чем что раз услышать.

С конца 1980-х станция прилично изменилась. Фото: кадр из фильма.

КСТАТИ

Экскурсии-бродилки «Кино и домино» проводятся по субботам (16:00) и воскресеньям (12:00). Впрочем, по запросу можно и в другой день. Телефон для записи: +7 (985) 180-90-61.

Отправная точка: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д. 205 (вход со двора) - музей-резиденция «Арткоммуналка».

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Все началось с Эйзенштейна

- Мировой классик Сергей Эйзенштейн был первым режиссером, снявшим в Коломне полнометражное кино - фильм «Стачка» в 1924 году, без малого век назад.

- В 1938-м на берегу Оки у Коломны были построены декорации Великого Новгорода 13 века - для фильма «Александр Невский».

- Здесь же снималась «Мачеха», самый кассовый фильм 1974 года (60 млн зрителей только в кинотеатрах), за который Татьяна Доронина получила приз лучшей актрисы года.

- В 1980-м на улицах Коломны сняли многие сцены симпатичной лирической комедии «Дамы приглашают кавалеров» (Марина Неелова, Леонид Филатов, Николай Караченцов).