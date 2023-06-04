«Утешь меня, лягушка, я в печали»: москвичам предлагают снимать стресс кваканьем

Голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Если у кошачьих сезон любви — март, то у земноводных брачный период начинается в июне. Для спаривания самки выбирают самого громкого партнера. Шутка ли, но лягушачий мачо может «квакнуть» с громкостью в 100 децибел. Это сравнимо с раскатом грома или звуком игры оркестра.

Специалисты Мосприроды составили список, где можно послушать концерты земноводных (см. «Конкретно»). Громче всего поют по утрам и в сумерках. «Кванцерты» закончатся в конце июня.

— Голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно. Естественные звуки природы, такие как птичье пение, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, благотворно влияют на нервную систему. Они улучшают настроение, уменьшают раздражительность и способствуют снятию стресса, — объяснили в ведомстве.

На природных территориях Москвы обитает пять видов лягушек: травяная и остромордая (обе занесены в Красную книгу Москвы), озерная, прудовая и гибридная зеленая. «Квакушки» важны, поскольку пожирают вредных вредителей — насекомых и червей — к которым птицы не притрагиваются из-за яркой окраски или резкого запаха. Сами лягушки становятся кормом для змей, ящериц и птиц. Головастиками и икрой питаются насекомые и рыбы.

КОНКРЕТНО

Где слушать самые звонкие «кванцерты»

1. Большой Строгинский затон и Москва-река в районе Серебряного бора (м. «Строгино»).

2. На реке Химке и на прудах в парке «Покровское-Стрешнево» (м. «Щукинская»).

3. На прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском в парке «Кузьминки-Люблино» (м. «Кузьминки»)

4. На Путяевских прудах в парке «Сокольники» (станция «Маленковская» Ярославского направления).

5. Захарьинская пойма реки Сходня (м. «Пятницкое шоссе»).