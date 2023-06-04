«Утешь меня, лягушка, я в печали»: москвичам предлагают снимать стресс кваканьем

Голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Если у кошачьих сезон любви — март, то у земноводных брачный период начинается в июне. Для спаривания самки выбирают самого громкого партнера. Шутка ли, но лягушачий мачо может «квакнуть» с громкостью в 100 децибел. Это сравнимо с раскатом грома или звуком игры оркестра.
Специалисты Мосприроды составили список, где можно послушать концерты земноводных (см. «Конкретно»). Громче всего поют по утрам и в сумерках. «Кванцерты» закончатся в конце июня.
— Голоса лягушек довольно разнообразны и слушать их даже полезно. Естественные звуки природы, такие как птичье пение, стрекотание кузнечиков, шелест листвы и кваканье лягушек, благотворно влияют на нервную систему. Они улучшают настроение, уменьшают раздражительность и способствуют снятию стресса, — объяснили в ведомстве.
На природных территориях Москвы обитает пять видов лягушек: травяная и остромордая (обе занесены в Красную книгу Москвы), озерная, прудовая и гибридная зеленая. «Квакушки» важны, поскольку пожирают вредных вредителей — насекомых и червей — к которым птицы не притрагиваются из-за яркой окраски или резкого запаха. Сами лягушки становятся кормом для змей, ящериц и птиц. Головастиками и икрой питаются насекомые и рыбы.
Где слушать самые звонкие «кванцерты»
1. Большой Строгинский затон и Москва-река в районе Серебряного бора (м. «Строгино»).
2. На реке Химке и на прудах в парке «Покровское-Стрешнево» (м. «Щукинская»).
3. На прудах, в том числе на Щучьем и Верхнем Кузьминском в парке «Кузьминки-Люблино» (м. «Кузьминки»)
4. На Путяевских прудах в парке «Сокольники» (станция «Маленковская» Ярославского направления).
5. Захарьинская пойма реки Сходня (м. «Пятницкое шоссе»).