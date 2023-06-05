Что будет в «Елисеевском»: Новый гастроном, фуд-корт или магазин одежды?

А перед закрытием в ковидном 2020 году полки магазина опустели. Фото: Андрей АБРАМОВ

Гастроном «Елисеевский» на Тверской, 14, начал чахнуть в конце 2020 года - ковид-с! Как объясняли маркетологи, пандемия сильнее всего ударила по кошелькам среднего класса, на которых, несмотря на покупателей сверхсостоятельных, и держались подобные магазины. «Елисеевский» был частью премиальных продуктовых «Алые паруса», входивших в бизнес крупного московского застройщика. Девелопер решил избавиться от активов, которые стали работать в минус.

Весной 2021 года, когда стало чуть легче с пандемийными ограничениями, гости, да и сами москвичи, шли поглазеть на закат «Елисеевского». Магазин пребывал в дивном состоянии: полки заполнены лишь на четверть, так что яркие этикетки еще меньше отвлекали от лепнины и канделябров. Но это был не дворец в эпоху расцвета, а дворянское гнездо в упадке. Пыль, таракашки, половина ламп в люстрах перегорела.

Два года «Елисеевский» на клюшке - именно продуктовая часть. В здании остался Музей Островского да пара офисов на верхних этажах. Ситуация парадоксальная: намоленное бизнес-место в туристическом центре и стоит брошенным.

Помещения, где был расположен «Елисеевский», принадлежат Москве.

- Объект очень сложный и неоднозначный. С одной стороны - известное имя, историческое место в отличной локации на одной из главных улиц города. Богатое убранство внутри, все выполнено в императорском стиле. С другой - большое количество ограничений, связанных с охранным статусом объекта, его оформлением и техническими параметрами, - объясняет сооснователь и руководитель инвестиционно-девелоперской компании «Рентавед» Руслан Сухий.

ВЕРСИЯ № 1:

БУДЕТ НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ

Изначально помещение рассматривали торговые сети. Старые активы «Алых парусов» взял себе «Перекресток». Говорили, что компания может попробовать открыть премиальный формат в «Елисеевском». А не они, так есть «Азбука вкуса» или кто другой. Но за два года никто так и не «зашел».

- Вряд ли имеет смысл открывать в помещении «Елисеевского» продуктовый. Это и с точки зрения концепции, и с точки зрения экономики нецелесообразно. В продуктовом ретейле время крупных сетевых компаний, которые вытесняют одиночные магазины. Бизнес-процессы у сетевых ретейлеров стандартизированы, каждый магазин оформляется в едином стиле. С учетом величественного оформления «Елисеевского» вряд ли получится органично вместить условный «Перекресток» или «Магнит». А если расположить там несетевой магазин, он, вероятнее всего, не сможет конкурировать с сетями и быстро закроется, - объясняет Сухий.

Так выглядел легендарный «Елисеевский» в 1913 году. Бакалейный отдел. Фото: wikimedia.org

ВЕРСИЯ № 2:

ВЫКУПЯТ ПОД РЕСТОРАНЫ

Эксперты рынка считают, что для успешного запуска проекта на месте универмага нужен креативный подход. Но в этом и кроется главный риск инвестора.

- Нестандартные проекты либо выстреливают и становятся очень прибыльными, либо, наоборот, быстро закрываются. Вопрос с продажей площадей недавно вновь начали обсуждать ввиду появления на горизонте потенциального покупателя, который планирует создать там фуд-холл (т. е. комплекс вроде «Депо» с кафе и ресторанами. - Ред.). Идея, на мой взгляд, выглядит весьма перспективной. Если, например, площадь универмага разделить на 20 - 25 островков общественного питания, каждый из которых будет знакомить посетителей с традиционной русской кухней и кухнями народов нашей страны, такой объект в 15 минутах ходьбы от Красной площади может стать новой точкой притяжения. Подобных объектов в средней ценовой категории, где туристы или москвичи могут красиво посидеть и элегантно покушать, рядом просто нет.

ВЕРСИЯ № 3:

СОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Один роскошный ресторан или магазин, не имеющий отношения к еде и продуктам. Например, одежды. Такой расклад самый фантастический. Окупаемость проекта будет колоссальной по срокам: десятилетия… Тверская уже третий год теряет единоличных арендаторов. Кафе и магазины закрываются, во многих окнах висят объявления «Аренда».

Магазины на первых этажах домов живы, пока есть стабильные пешеходные потоки. Шумная Тверская их теряет. Гуляющие предпочитают более тихое Бульварное кольцо или окрестности Кремля. Сравните Тверскую с параллельно идущей Большой Никитской. Автомобильный трафик тут слабый. Зато в каждом особняке по несколько кафе или магазинов.

В здании остались Музей Островского и пара офисов. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

Теряем и обретаем бренды

По соседству с «Елисеевским» по адресу: Тверская, 10 (сегодня прибавилась приписка «стр. 1»), в 1837 году Иван Филиппов открыл булочную. Позже она получит прописку «придворная пекарня». Слава о здешних хлебах была так велика, что по зиме калачи замораживали и везли в Сибирь. По крайней мере об этом писал журналист Владимир Гиляровский. Он же автор байки про изобретение филипповских булочек с изюмом. Дескать генерал-губернатору Москвы в плюшке попался таракан. Мэр вызвал на ковер Филиппова (не Ивана, а его наследника Дмитрия), а тот на его глазах съел булку с насекомым и сказал: мол, это же изюм! После этого, чтобы «замести следы», булочная стала выпекать плюшки с изюмом.

В 1911 году к дому пристроили гостиницу - тут останавливался Есенин.

После революции наследники Филиппова эмигрировали в Бразилию. На месте их бизнеса открылась советская «Булочная № 1». Позже она называлась «Хлеб». Гостиница с 1954 года стала именоваться «Центральная». Кафе и булочная работали вплоть до 2007 года, но уже в частных руках.

Потом здание закрыли на реставрацию. Много лет оно простояло в лесах, работы начались только в 2020-м. Стройку хотят закончить до конца 2023 года, а в 2024-м открыться: прежде всего как отель.

Но и булочную на первом этаже намерены возродить. Причем над воссозданием подлинных интерьеров работают профессиональные реставраторы.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько стоит помещение?

- Называемые в открытых источниках 2,5 млрд рублей с точки зрения локации и самого помещения выглядят вполне рыночной ценой. Однако, учитывая сложности и риски, понятно, почему на «Елисеевский» нет очереди из претендентов, - говорит Руслан Сухий.

Площадь «Елисеевского» 3 тысячи кв.м. Для сравнения такого же размера и за такую же цену можно выкупить этаж с офисами в одном из бизнес-центров Москва-Сити. Или же присмотреть себе целый особняк (как исторический, так и новый) где-нибудь между Бульварным и Садовым кольцом.