Разработанный в Подмосковье проект «Наш участковый врач» смогут перенять в 44 регионах России

Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Еще один подмосковный проект планируют масштабировать на всю страну. В 44 регионах России презентовали программу «Наш участковый врач», которая была разработана Министерством здравоохранения Московской области и Научно-исследовательским клиническим институтом (НИКИ) детства, подразделения которого работают в Москве, Мытищах и Химках.

Очередная презентация, проведенная заместителем директора НИКИ детства Еленой Кондратьевой, состоялась накануне в Грозном.

- Участковые врачи испытывают колоссальные нагрузки, что влечет за собой профессиональное выгорание, - рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - В рамках проекта специалисты Учебного центра НИКИ детства на рабочих местах организуют психологические тренинги и симуляционное обучение, стажировки, в медучреждениях возрождается институт наставничества, проводятся образовательные программы.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева отмечает, что проект решает сразу несколько задач.

- «Наш участковый врач» позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, развивать систему наставничества, повышать образовательный уровень. Меры направлены на снижение оттока врачей и повышение качества оказываемой медицинской помощи детям. На данный момент проект был презентован уже в 44 регионах страны.

Ранее такие же презентации прошли в Республике Крым, Приморском крае, Липецкой область и других субъектах России.