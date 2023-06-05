В Москве исследовали двухсотлетний дуб, который видел Пушкин

Фото предоставлено Музеем современной истории России

5 июня, накануне дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка, комиссия специалистов-дендрологов обследовала старинный дуб, растущий во внутреннем дворе Музея современной истории России (Тверская улица, 21). Во времена Пушкина в этом здании со «львами на воротах» размещался знаменитый Московский Английский клуб, членом которого поэт состоял с 1829 года. А дерево появилось там на рубеже XVIII-XIX веков и является «современником» Пушкина. Специалисты исследовали ствол исполина с помощью компьютерного томографического комплекса. Дерево подлечат и, по заключению экспертов, дуб простоит еще лет 100.

Вполне возможно, что Александр Сергеевич видел его еще совсем молодым и даже играл рядом в лапту с другими членами клуба.

Интерьер Парадного зала Московского Английского клуба. Фото предоставлено Музеем современной истории России

В здании на Тверской собирался весь цвет московского общества. Членами клуба могли быть только мужчины, женщинам вход туда строго воспрещался. Исключение сделали только три раза – во время коронационных торжеств Александра II, Александра III и Николая II.

Меню клубных обедов XIX-XX веков. Фото предоставлено Музеем современной истории России

- За бильярдным столом или игрой в карты Александр Сергеевич с современниками обсуждали самые злободневные вопросы, не исключено, что не раз звучали там и стихи поэта, - рассказал «КП» заместитель заведующего отделом научно-просветительской работы Музея Александр Фролов. - Пушкин чувствовал себя в особняке на Тверской, как дома. В «комнате-говорильне», где с тех времен сохранилось старинное венецианское зеркало, можно было побеседовать с друзьями, в парадной столовой – изысканно поесть. Целых две залы отводились под игры в карты. В «детской комнате» играли на маленькие суммы, а вот в «инфернальной» проматывали большие деньги, крестьян, экипажи. Пушкин, заядлый картежник, проиграл в 1830 году по тем временам целое состояние – 24 800 рублей.

За такими ломберными столиками порой проигрывались целые состояния. Фото предоставлено Музеем современной истории России

Если член клуба не мог расплатиться за проигрыш, его имя сначала помещали на особой доске в зале, потом должника и вовсе исключали. Не избежал этой участи и Александр Сергеевич. Вновь вступить в ряды клуба было нельзя. Погасить свои долги Пушкин так и не сумел, после его смерти долг поэта закрыл сам император Николай I.

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Музее пройдут три уникальные экскурсии. Кроме залов Английского клуба, гости смогут попасть в обычно закрытый для посетителей внутренний двор и увидеть тот самый старинный дуб.