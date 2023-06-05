«Специально облил мальчика бензином и поджег»: 14-летний школьник попытался сжечь сверстника заживо из-за ссоры в Москве

Следственный комитет сообщает, что уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Фото: Александр Щербак/ТАСС

Московские следователи разбираются в деталях громкого ЧП на юго-западе города. Этим вечером с детской площадки в Южном Бутово в реанимации доставили 14-летнего школьника - мальчишка обгорел на 80%.

По предварительной информации, пострадавший якобы сам принес на площадку пластиковую бутылку с бензином, облил себя и чиркнул спичкой. Однако позже стало известно, что это совсем не так.

Следственный комитет сообщает, что уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

«По данным следствия несовершеннолетний подросток облил легковоспламеняющейся жидкостью ранее знакомого несовершеннолетнего подростка, после чего поджег его, в результате чего последний получил термические ожоги тела различной степени тяжести», - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Подозреваемый подросток доставлен для допроса.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту KP.RU, что подозреваемому, как и пострадавшему, 14 лет.

- Есть показания других ребят, что между этими двумя ранее случилась ссора, после которой школьник где-то раздобыл емкость с бензином, подошел к своему визави, специально облил жидкостью парнишку и поджег.

Напомним, что в России уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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