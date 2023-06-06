Родственники дочери Михаила Пореченкова рассказали о ее состоянии после ДТП на западе Москвы

Девушке исполнилось 18 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дочь Михаила Пореченкова Мария попала в аварию 6 июня на западе Москвы. Как сообщают в Сети, 18-летняя красавица ехала на своем «Мерседесе» по Центральной улице в деревне Толстопальцево, когда столкнулась с парнем на скутере.

На кадрах с места аварии видно, что на месте уже работают сотрудники ДПС, а также прибыли скорая и пожарные. Помятый скутер лежит посреди дороги, а машина Марии без видимых повреждений стоит на обочине. Предварительно, сама девушка не пострадала. Это msk.kp.ru подтвердил брат Марии.

- Все хорошо! - кратко отметил старший сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев в разговоре с msk.kp.ru.

До сообщения корреспондента он и вовсе не знал о случившемся с младшей сестрой. После этого он с ней связался.

Мария одна из пятерых детей знаменитого отца. Впервые отцом Пореченков стал в 1989 году – тогда на свет появился Владимир. С его матерью Ириной Любимцевой актер расстался еще до появления первенца. Спустя 9 лет уже Екатерина Подвальная подарила мужчине красавицу-дочку Варвару. Вскоре первый брак актера распался. А вот Ольга Пореченкова родила мужу еще трех детей – Михаила, Марию и Ольгу.

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