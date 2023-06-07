Бобров: Участок площадью свыше 4,8 тысячи квадратных метров освободили от самостроя в Академическом районе Москвы

Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

На юго-западе столицы снесены незаконные постройки на смежных земельных участках на улице Вавилова, 9А. Как сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров, на площади более 4,8 тысячи квадратных метров размещались одно- и двухэтажные здания. В них работали автосервис, склады и офисы. Земля под ними была передана в аренду без права строительства на ней как временных, так и капитальных сооружений.

«Разрешительная документация на строительство не оформлялась, - сообщил глава ведомства. - Вопрос о законности построек был рассмотрен в судебном порядке. Арбитражный суд города Москвы признал постройки самовольными и обязал владельца демонтировать объекты».

Судебное решение пользователь земли проигнорировал, не выполнив его в назначенный срок. Строения были демонтированы силами Госинспекции по недвижимости. На сегодня освобожденный от самостроя участок полностью приведен в порядок.