До конца 2023 года в Москве построят восемь поликлиник

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Вокруг новенького здания с вывеской «Моя поликлиника» на улице Твардовского, 10 кипит работа. Строители приводят в порядок площадку перед входом, заносят упакованную в коробки медтехнику, проверяют инженерные коммуникации. Эта взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с травматологическим пунктом уже совсем скоро будет обслуживать жителей Строгино на северо-западе столицы.

- Здание готово на 98 процентов, - сообщил журналистам сегодня, 7 июня, во время осмотра поликлиники руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его возвели в рекордные сроки - за два года. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы, поставка и монтаж технологического оборудования, а также благоустройство. Открытие поликлиники намечено на июль этого года.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Глава ведомства напомнил, что масштабная программа по строительству учреждений здравоохранения стартовала в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

- С 2021 года силами нашего Департамента введены в эксплуатацию 22 медобъекта площадью более 300 тысяч квадратных метров, - уточнил Загрутдинов. - В этом году открылись четыре новые поликлиники. До конца 2023-го планируется ввод еще восьми зданий на почти пять тысяч посещений в смену.

Все здания строятся по новому стандарту, согласно которому везде делают понятную навигацию, отдельные входы для взрослых и детей, удобное размещение кабинетов для уменьшения очередей. На первых этажах посетители теперь могут зайти в кафе, чтобы перекусить после сдачи анализов. А в детских поликлиниках создают игровые зоны - малыши точно не заскучают в ожидании приема.

Все новые поликлиники оснащены современной медтехникой. Благодаря этому жители могут пройти обследования и получить необходимое лечение максимально близко к дому. Врачам и медсестрам тоже создают комфортные условия для работы - комнаты отдыха, эргономичная мебель в кабинетах.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПЛАНЫ

В этом году начнется строительство двух поликлиник - на 320 посещений в смену в Зеленограде, в районе Крюково и стоматологической поликлиники в районе Перово. В 2024 году приступят к возведению поликлиники на 560 посещений в смену в районе Раменки.

Всего до конца 2023-го сдадут еще 15 медицинских учреждений площадью 245 тысяч квадратных метров. То есть за три года будет построено 38 медобъектов - больниц, лечебных корпусов и поликлиник. Их общая площадь - более 550 тысяч «квадратов».

Среди них - лучевой корпус на 50 коек в больнице в Коммунарке. Его ввод планируется в этом году. На сегодня здание готово более чем на 30 процентов.