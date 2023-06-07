ЕвроХим устанавливает «зеленые» скамейки и уличные урны из переработанного пластика

Фото: Юрий Шамин

Предприятие ЕвроХим-ВолгаКалий установило на Гремячинском ГОКе первые в Волгоградской области экоскамейки и уличные урны, изготовленные из переработанного пластика. Сырье собрано на предприятии – это пластиковые бутылки, стаканчики и прочий утиль из контейнеров для раздельного сбора мусора, установленных в административно-бытовом корпусе комбината.

«Зеленые» скамейки оказались идеальными для благоустройства комбината: они удобные, не подвержены деформации и выдерживают высокие температуры.

Такие же экоскамейки появились в городе Котельниково: первые экземпляры ЕвроХим-ВолгаКалий подарил подшефному детскому саду «Сказка».

Фото: Юрий Шамин

Изготовление уличной мебели из переработанного сырья - пример экологической ответственности компании, направленный на формирование культуры разумного потребления и охраны окружающей среды. Такие инициативы не только привлекают внимание к вопросам экологии, но и формируют комфортную городскую среду.

В рамках реализации программы экологической ответственности ЕвроХим-ВолгаКалий проводит ряд мероприятий, которые поддерживают сотрудники и их семьи. В том числе, традиционную акцию в рамках национального проекта «Экология» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Экоактивисты ЕвроХим-ВолгаКалия собрали на правом берегу реки Аксай Курмоярский порядка 1,5 тонн мусора и подарили реке новую жизнь, выпустив в водоем мальков рыб.