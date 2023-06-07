Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: С 1 июля увеличится зарплата у медработников, сотрудников лучших колледжей и школ искусств

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня выступил в Красногорске с ежегодным обращением к жителям региона. По традиции он подвел промежуточные итоги больших областных программ, рассказал о том, что сделано и анонсировал будущие улучшения.

Один из блоков его выступления касался повышения заработной платы большой группе бюджетников. Изменения уже со следующего месяца коснутся более 110 тысяч человек.

«Мы понимаем, все, кто работает в бюджетной сфере - учителя, воспитатели, детские тренеры, врачи и медсестры, соцработники - это особые профессии, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому и внимание к ним тоже должно быть особым. С 1 июля мы решили поддержать отдельные категории работников - медицинских работников, соцработников и работников культуры и проиндексировать зарплаты на 8% – 10%».

Так, доплаты по 10,8 тыс. рублей (+9,2% к текущим зарплатам) в месяц будут получать врачи (всего - 25 тысяч человек).

По 5,4 тыс. рублей (+9%) будут доплачивать среднему медицинскому персоналу (50 тысяч человек). Те же 5,4 тысячи (+9%) - младшему медперсоналу (12 тысяч сотрудников).

Зарплаты научных сотрудников увеличатся на 10,6 тыс. рублей (+9%), педагогических работников с детьми-сиротами - на 5,2 тыс. (+8,9%), преподавателей ВУЗов - на 12 тыс. (+9,9%).

Доплаты соцработникам и работникам культуры, составят по 5,2 тыс. и по 6 тыс. рублей в месяц. (Рост, соотвественно, в 8,9% и 10,3%).

«Год назад мы ввели доплаты педагогам и директорам школ в зеленой зоне рейтинга за высокое качество работы, - напомнил губернатор. - Это важная мотивация. Поэтому предлагаю также с 1 июля ввести доплаты 1 721 работнику 10-ти лучших колледжей Подмосковья».

Директоров из десятки самых успешных профессиональных учебных заведений области отметили доплатами по 50 тысяч рублей (сразу +19% к зарплате). Заместители директоров тех же коллежей и руководители филиалов будут зарабатывать на 10 тысяч больше (8%, увеличение коснется 78 человек).

Педагогам и мастерам производственного обучения - а это более 1600 человек - также добавили по 10 тысяч рублей (+14%).

Кроме того, зарплату увеличивают и работникам 36 лучших детских школ искусств Московской области. Директорам - на 53 тыс. рублей (66%), педагогам - на 5 тыс. рублей (+8).

«Этот перечень будет обновляться ежегодно», - пообещал Андрей Воробьёв.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Главный врач Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Минздрава Московской области Нуринисо Одинаева по итогам выступления Андрея Воробьёва отметила, насколько губернатор погружен в проблематику системы здравоохранения.

«Сегодняшнее обращение поразило глубиной и аналитикой. Это не только анализ того, что сделано, это и анализ того, что где-то, может быть, не совсем удалось сделать», - рассказала Одинаева.

При этом, отметила главврач НИКИ, очевидно, что Подмосковье постоянно развивается во всех сферах.