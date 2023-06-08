Похолодает до +2: на выходных в Московской области ожидают непраздничную погоду

Фото: Иван МАКЕЕВ

Впереди – длинные выходные по случаю Дня России: отдыхать будем с субботы, 10 июня, до понедельника, 12 июня. Многие москвичи спланировали дачные работы, отдых на природе, поездки в загородные отели.

Синоптики предупреждают: погода в праздники будет солнечная, но аномально холодная для середины первого месяца лета. И советуют по возможности выбираться за город уже пятницу:

- В пятницу, 9 июня, замечательная погода. Днём солнечно и очень тепло, до +26 градусов. Да, возможны прекрасные летние грозы. Они будут короткими и прогремят в отдельных районах области, а после дождя сразу снова засияет солнце. Нужно наслаждаться! - резонно рекомендует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но тут же философски замечает:

- Постоянно жить в удовольствие невозможно. В погоде, как и в жизни, все волнами. И в выходные нас ждёт волна холода. Погода словно вернётся на месяц назад и будет соответствовать климатическим нормам для начала мая. В субботу ночью +7…+9 - ещё сохранится накопленное в пятницу тепло. Днём максимум +16…+18 градусов. Особенно прохладно будет в воскресенье и понедельник. По ночам воздух может остыть до +2…+7 градусов, днём +15…+17 градусов. Зато будет солнечно.

Виноват в июньских холодах северный антициклон из Скандинавии. Обидно, что ледяные воздушные массы прорвутся к нам в среднюю полосу как раз на выходные. Но, к счастью, потом быстро потеплеет.

- К середине июня, то есть на следующей неделе, опять +22…+25 градусов, нормальное лето! - обещает Роман Вильфанд.