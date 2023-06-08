Московская область осталась без комаров: погода мешает им размножаться

В июне 2023 в Московской области на удивление мало комаров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало лета - самый комариный сезон. Кровососущие твари зудят, звенят, кусаются. Но - не в этом году! В июне 2023 в Московской области на удивление мало комаров, рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Не то чтоб мы расстроились, но все же любопытно: почему так, куда эти вредные насекомые подевались?

- Апрель был тёплым и сухим. Май был прохладным, но тоже сухим. Сложились совсем не подходящие условия для размножения комаров, - объясняет Татьяна Позднякова. - А сейчас уже время упущено, и вряд ли появится такое количество насекомых, какое обычно бывает в начале лета. Тем более что и в ближайшие выходные, и на следующей неделе, вплоть до 20 июня, будет сухо и не жарко. Очень некомфортная погода для комаров.

И даже если потом она изменится, им потребуется еще от 7 до 15 дней - с того момента, как самка-комариха отложит яйца, до появления следующего поколения насекомых. Так что до конца июня точно можем спать спокойно. Скорее всего, и в течение всего лета комаров будет меньше, чем обычно, они не успеют восстановить численность. Совсем не исчезнет, конечно, будут досаждать. Но не в такой степени, как в прошлые годы. Кстати, и лягушек наверняка станет меньше. В природе все взаимосвязано. Комаров мало - лягушкам нечего есть.