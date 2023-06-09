Самолет Москва - Ульяновск при посадке столкнулся с птицами

После необходимого обслуживания самолет благополучно вернулся в Москву Фото: Семен ЕЛЕНИН

Пассажирский лайнер «Боинг 737-800», летевший из Москвы в Ульяновск, при посадке столкнулся с птицами. Об KP.RU сообщили пассажиры рейса.

Самолет вылетел из Москвы в 19:40 и приземлился в Ульяновске в 22:15.

- Мы прошли регистрацию, подождали в зале, затем нас пригласили на посадку, - рассказала 30-летняя Мария. - Но уже на перроне, перед самолетом, сотрудники аэропорта нас остановили, не давая подняться по трапу. Многие видели, как несколько мужчин в светоотражающих жилетах что-то рассматривают в левом двигателе, подсвечивая себе фонариками. Через пару минут нам сказали вернуться в здание аэропорта.

Еще минут через десять объявили, что вылет задерживается на два часа.

- Перед тем, как самолет приступил к разгону, командир экипажа обратился по громкой связи к пассажирам, извинился за задержку и назвал причину. Он сказал: «Вылет был задержан для безопасности полета. Когда мы прилетели сюда, мы столкнулись с птицами. Поэтому нужно было очистить от них самолет».

Из Ульяновска самолет вылетел в 00:55 по местному времени. В 01:20 благополучно приземлился в аэропорту Внуково.