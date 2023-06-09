«Открыть лучшую версию себя»: в «Москвариуме» на ВДНХ проходит ежегодный экофестиваль «Горизонт»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Такими нетривиальными мастер-классами развлекали на открытии фестиваля «Горизонт». Заглянули на мероприятие и корреспонденты kp.ru — узнать, чем еще удивляет ежегодный фестиваль. Подсказываем, чего ждать на масштабной площадке активностей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Очистить 10 километров берегов озера Байкал

Начнем с основной миссии. Образовательный аспект мероприятия — это очень важно, однако у фестиваля есть конечная цель. «Горизонт» проходит с 8 по 11 июня, в финальный день состоится забег. Непростой, а благотворительный. Собранные деньги направят на очищение береговой линии озера Байкал в рамках акции «Вода России». И это не все: собранный мусор пойдет на переработку, и из него сделают арт-объект.

Начинается с тебя

С каждым годом (проводят мероприятие в третий раз) фестиваль становится масштабнее. Оно и понятно: в обществе потребления тема экологии — серьезное направление. Задача «Горизонта» — не в скучных лекциях об ущербе природе, а скорее в мотивации бережно относиться и к себе, и к окружению.

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Мы видим, что тема осознанного потребления и ответственного отношения к природе в последние годы вызывает всё больший интерес в обществе. И это не может не радовать. Однако многие из нас не до конца понимают, что же это такое — осознанное потребление. Все события нашего фестиваля поделены на семь направлений осознанной жизни, – рассказала идеолог проекта «Горизонт» Екатерина Капустянская, директор событийного маркетинга научно-развлекательного комплекса «Москвариум». – Мы видим свою задачу в том, чтобы рассказать как можно большему числу людей, что вести экологичный образ жизни совсем несложно, достаточно изменить лишь некоторые из своих привычек. На фестивале мы говорим про ответственное отношение к ресурсам в целом: не только природным, но и собственным. Про экологию общения, осознанный подход в питании, уход за собой, ответственное отношение к себе. Экологичное отношение к своим ресурсам помогает найти внутренний баланс и дарить окружающим позитивные эмоции. Все начинается с мышления»

Расширяй горизонт, или что ждет на экофестивале

«Вижу, дышу, двигаюсь, осознаю, делюсь, чувствую, делаю» — лейтмотив мероприятия, те самые семь направлений. И площадки этой теме полностью отвечают. Спорту, например, кроме забега посвящены лекции о здоровом образе жизни, мастер-класс по танцевальному искусству от студии-школы Аллы Духовой TODES, интерактивные эстафеты от Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!».

Фото: Иван МАКЕЕВ

В тему движений «Горизонт» предусмотрел даже занятия йогой совместно с тренером от Fitmost, единый абонемент на спорт и заботу о себе.

Мастер-классы посвящены самым разным вещам: созданию бумажных роз, ароматов для дома от TSS Fragrance, свечей из пчелиного воска и шопперов из старых баннеров, игре на хангах от преподавателей из ANIMARA и техникам дыхания. Отметим: каждой возрастной категории примерно поровну. Узнать что-то новое приходили юноши, девушки, дети и взрослые.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Для самых маленьких обустроили киногостиную: показывали мультипликационные ленты, связанные с экологией. До 11 июня на фестивале будет работать СВОП-зона. На втором этаже «Москвариума» вещи можно обменять, сдать что-то ненужное из шкафа, а также, что еще интереснее, «кастомизировать»: дополнить узорами и цветами. Соблазн отдать рубашку для творчества был велик.

Из интересного в программе также: благотворительный проект «Добрый ящик», психологические сессии от Международного колледжа информационных технологий IThub College, выставка фотографий океана от клуба «5 океанов», научное шоу для детей, а также лекции и паблик-токи от известных экоактивистов.

«Осознанный и разумный подход ко всему, что покупается, используется и утилизируется, кардинально изменит в лучшую сторону не только нашу жизнь и здоровье, но и состояние планеты в целом. Ведь любовь к себе начинается с любви к миру, в котором мы все живем. А делать маленькие шаги совсем несложно и даже приятно. Такие элементарные шаги, как выключать воду во время чистки зубов, сократить потребление одноразовых вещей, отдать предпочтение качеству, а не количеству, доносить мусор до урны, выключать свет, выходя из комнаты. Все это уже большой вклад в здоровье нашего общего дома. И именно они станут причиной важных и глобальных позитивных изменений», – поделилась Инесса Генералова, экоэксперт, основатель проекта «Экоразнос», спикер экофестиваля «Горизонт».

В этом году у мероприятия внушительный список партнеров. В организации помогли Департамент транспорта Москвы, ГПБУ «Мосприрода», Минприроды РФ, Всероссийская общественная организация волонтеров-экологов «Делай!», Fitmost, фонд «Ника» и другие. Последние, к слову, на мероприятии помогали пристроить своих подопечных — бездомных животных, принесли открытки с их фотографиями.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Как звучит «Горизонт»

Конечно, не только мастер-классами развлекали народ. Музыка на сцене на втором этаже не смолкала: коллективы выступали с танцами и вокалом, и так будет до конца фестиваля. Там же вели образовательные стендапы для детей.

А 11 июня на территории «Москвариума» и вовсе ожидается «музыкальный бум». Среди приглашенных звезд: DJ Romsta, Chris Kirk, MOT, Вика Кравцова.

В общем, приходите, расширяйте свой горизонт.

И самое главное — участие во всех мероприятиях «Горизонта», кроме забега, абсолютно бесплатное.