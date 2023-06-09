«Мой сын едва не погиб!»: потерпевшие обжалуют приговор фельдшеру, который высадил больного ребенка из машины «Скорой помощи»

Фото: Александр ГЛУЗ

240 часов обязательных работ – такое наказание 9 июня назначил Видновский городской суд Александру Яковенко. Бывший медик (сейчас он на пенсии) попал на скамью подсудимых из-за скандала, который разгорелся весной. 11 марта Яковенко работал фельдшером в машине частной «Скорой помощи». 13-летнему Амину с двусторонней пневмонией в Видном становилось все хуже, родители решили перевезти его в Москву. Отец – Эльшад Шаралиев вызвал «частника», договорился с диспетчером об одной цене (сначала 20, потом - 30 тысяч рублей), но на месте фельдшер Александр Яковенко затребовал в разы больше – 100 тысяч рублей. С ребенком ехала его мать, таких денег у нее не было, и маленького пациента просто высадили вон из машины.

- Уголовных дела на самом деле два, - объяснил корреспонденту kp.ru вице-президент Гильдии российских адвокатов Евгений Корчаго. – Первое – по ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» было передано в Следственный комитет Москвы, что с ним сейчас, мы не знаем. В Видном было возбуждено второе – по статье «Мошенничество», которое в конечном итоге переквалифицировали в покушение на мошенничество, его-то и передали в суд.

- В суде было установлено, что Яковенко - бывший врач бригады коммерческой «Скорой медицинской помощи. В марте путем обмана он пытался получить 70 тысяч рублей, тем самым совершив покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, - объяснила суть обвинения корреспонденту KP.RU старший помощник Видновского прокурора Олеся Маслова.

Вину по этой статье Яковенко признал, и дело рассмотрели всего за одно заседание. Прокуратура просила назначить ему штраф, потерпевшие – посадить за решетку. Суд приговорил к обязательным работам – это, к примеру, заборы красить на благо общества.

- Я никак не могу согласиться с этим решением, - заявил корреспонденту KP.RU отец мальчика Эльшад Шаралиев. - Он передо мной даже не извинился – он извинился перед судьей. Он даже не смотрел в нашу сторону, в зале заверил судью, что раскаивается. Ну мы все же понимаем, для чего он это сделал, это просто формальность. А мой сын едва не погиб! Когда мы довезли его до больницы, врачи сказали: еще 30 минут, и моего Амина бы не стало.

Сейчас мальчику уже 14, и он до сих пор не восстановился до конца - по словам отца, он занимается на дыхательном тренажере и разрабатывает легкие.

Семья запросила компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, но получила отказ. Те 30 тысяч рублей, которые они ранее заплатили частной «Скорой помощи» также не вернулись:

- Компания вернула лишь половину этой суммы под предлогом того, что вызов был, а за него надо платить, - прокомментировал ситуацию адвокат Евгений Корчаго.

Сейчас Амину уже 14, и он до сих пор не восстановился до конца. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Семья готовится обжаловать первый приговор и наводить справки по второму уголовному делу. Тем временем, в сети пошли слухи о том, что Яковенко уже был судим за гибель пациентки в Волгоградской области в 2005 году. Однако правоохранительные органы официально этот факт не подтверждают. Неофициально аккуратно говорят: «Он юридически не судим». Это значит, что наказание было отбыто, а судимость «погашена».

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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