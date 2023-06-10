Нашествие гигантских слизней в Москве: биолог рассказал об опасности зубастых моллюсков

Испанский слизень хоть и ярок на вид, но не ядовит. Фото: Shutterstock

В Москве и области все чаще встречаются испанские слизни. Яркие и «рогатые» они привлекают внимание детей и доставляют немало беспокойства садоводам и дачникам. Откуда эти творения природы взялись в наших краях, почему эти слизни испанские и чем опасны для человека и наших грядок, «Комсомолке» рассказал Вадим Марьинский, научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

КТО ТАКИЕ ИСПАНСКИЕ СЛИЗНИ?

На самом деле это моллюски и на латыни название этого вида звучит как Arion vulgaris, а родом они из Португалии, а не из Испании. Хотя и на родине Сервантеса встречаются, но достаточно редко.

Название «испанские» они получили по ошибке, когда их заприметили впервые ученые, то не совсем разобрались с тем, какой это вид. Многие думают, что слизни – это улитки, которые выползли из своей раковины погулять, а потом опять в нее вернутся, но, по правде, это не так. Испанские слизни утратили свои раковины в процессе эволюции.

КАК ИСПАНСКИЕ ГОСТИ ОКАЗАЛИСЬ В МОСКВЕ?

До середины 20 века эти слизни (название за ними прижилось народное) сидели себе спокойно на территории Португалии. Но вот во второй половине 50-х годов 20 века начали завоевывать новые территории, прежде всего, Европу. Как он «доползли» до других регионов Европы, доподлинно не известно. Но есть вполне логичная гипотеза, что перемещаться моллюск этот стал вместе с овощами, которые научились перевозить быстрее, – слизни приспособились не погибать в дороге. После Европы испанские слизни попали в Северную Америку и там тоже активно расселяются, поскольку в природе их никто не ест, природных врагов у них нет.

Вот и до Москвы испанские слизни добрались и, судя по всему, уже навсегда с нами, говорит Вадим Марьинский.

ОПАСНЫ ЛИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЧЕМ?

Для человека этот вид не опасен. Вернее, напрямую он нам не навредит, не укусит и не отравит. Испанский слизень хоть и ярок на вид, но не ядовит.

Риск для здоровья заключается в том, что они могут быть промежуточными хозяевами паразитов, то есть, потрогав слизня, можно заразиться глистами. Это не обязательно, но случиться может. Поэтому голыми руками испанских слизней лучше не трогать. Как, впрочем, и других слизней тоже, отмечает эксперт. Ну, а если уж потрогали, то не забудьте помыть руки.

Тем более, слизни эти на ощупь не очень хороши. Они раковину-то утратили в процессе эволюции, но отрастили себе много-много зубов, очень маленьких и очень твердых. Так что, когда слизень ползет по руке, ощущения, как от терки. Кожу зубы не повредят, но ощущения неприятные.

Зато уж где этот слизень может разгуляться, так это на дачном участке. Крупному сельскому хозяйству он тоже вредит, поскольку непривередлив, и съедает все растения на своем пути. Но в промышленных масштабах со слизнем тягаться, хоть и с трудом, однако уже научились. А вот на домашних грядках и кустах он может быть непобедим никакими средствами, кроме как ручным сбором (в перчатках) – и в ведро. Причем куда-то в лес собранных слизней выносить не стоит, они обратно доползут. Что же с ними делать? Самый приемлемый способ истребления, - утопить в ведре с водой.

КОМУ ЕЩЕ ВРЕДЯТ?

Испанские слизни любят забираться к птицам в гнезда и объедать клювы у птенцов, поскольку там есть полезные для слизней вещества. В группе риска птенчики еще и потому, что слизни оставляют на них свою неприятную слизь и малыши могут переохлаждаться. Так что, у этих мягкотелых и замашки «хищника» имеются.