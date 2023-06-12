Наконец-то настоящее лето: в Москву идет 30-градусная жара

Холодные ночи в Москве заканчиваются, теперь наступают жаркие, солнечные и сухие дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящее жаркое лето в Москве все же будет, пусть и через две недели после старта лета календарного. Пока июнь в столице на 2 градуса прохладнее климатической нормы, что в эпоху глобального потепления выглядит странно. Мало того - несколько летних ночей едва не обернулись заморозками!

Но, похоже, погода налаживается - в Москве солнечно и с каждым днём все теплее и теплее.

- Такое ощущение, что природа наконец-то взглянула на календарь: начавшаяся неделя в Москве и в центральной части европейской России в целом будет существенно теплее, чем начало июня, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос». - За погоду будет отвечать антициклон, который пару дней назад сформировался над Скандинавией. Пока он наполнен прохладными воздушными массами. Именно из-за этого по ночам во многих регионах центра и северо-запада европейской части России случаются заморозки (в ночь на 12 июня подморозило в Костроме, Тверской, Смоленской, Псковской и Вологодской областях, а сутками ранее — ещё и в Нижегородской. Ленинградской и Ярославской. - Л. С.). В столице минувшей ночью обошлось без экстремальных температур, а вот на подмосковном «полюсе холода», в Черустях, температура опустилась до +0,1 градуса.

Но на этом все! Холодные ночи заканчиваются - и наступают жаркие, солнечные и сухие дни.

- Не исключено, что в конце недели столбики термометров будут штурмовать 30-градусную отметку, - предупреждает Михаил Леус.

Столица будет раскаляться постепенно, считают его коллеги из Гидрометцентра России. Во вторник вполне комфортные +21…+23 градуса, в среду +24…+26, в четверг до +28. На пик зной выйдет в пятницу и субботу, 16 - 17 июня - воздух нагреется до +29…+30 градусов.

- Длительной экстремальной жары не стоит ожидать, - продолжает Михаил Леус.

Скорее всего, уже в воскресенье станет прохладнее, днём не выше +23…+25 градусов. Дождей до конца недели не ожидается.