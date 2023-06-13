Недопустимая ошибка: Эксперт проанализировал шокирующее видео смерти директора сети клиник «Инвитро»

Мужчина погиб после прыжка с парашютом Фото: СОЦСЕТИ

В Подмосковье следователи разбираются в смерти 52-летнего директора сети медицинских компаний "Инвитро" в Рязани Сергея Цыганова. Бизнесмен был довольно известным человеком в своем городе, ранее он владел радиостанциями "Европа Плюс Рязань" и "Русское радио-Рязань". Коммерсант погиб на отдыхе, когда приехал в Коломну в отель, где посетители могут прыгнуть с парашютом.

Трагедия попала на видео. Сергей Цыганов прыгнул с вертолета Ми-8. На кадрах видно, как он делает резкий разворот на небольшой высоте примерно в 60 метров, после чего буквально падает вниз вместе с парашютом, который нисколько не смягчил приземление. Бизнесмен получил множественные травмы. Сразу после случившегося его госпитализировали. Однако спасти его врачи не смогли.

Парашют не остановил падение Фото: СОЦСЕТИ

У бизнесмена остались отец и дочь. Сейчас семья находится в шоке.

- Единственное, что я могу сказать, что мы сын действительно погиб, - рассказал KP.RU отец коммерсанта. - Причин трагедии я не знаю. Вообще не в курсе, как это случилось. Прыгали ли ранее мой сын с парашютом, я не могу сказать.

У самой компании, где коммерсант совершал прыжок, в Сети только хорошие отзывы.

- Отличное место для любителей летать. Отличные инструктора парашютного спорта, - пишут клиенты.

Среди отзывов многие прыгали с парашюта впервые.

- Впервые прыгнул, - пишут клиенты. - Спасибо всей вашей команде за организацию прыжка! Все службы работают слаженно, четко и синхронно.

Сами инструктора, которые работают на этом аэродроме, в разговоре с KP.RU заявили, что причиной трагедии стала слишком низкая высота.

- С профессиональной точки зрения, если оценить этот прыжок, то ничего нестандартного не было, - рассказал KP.RU один из инструкторов аэродрома. - Видно, что был разворот на недопустимо низкой высоте. Ошибка пилота при пилотировании.

В самой компании заявили, что сейчас временно не оказывают свои услуги.

- В связи с парашютным происшествием выполнение прыжков спортсменами всех категорий временно запрещены, - сообщили на аэродроме.

Сейчас в ЧП разбираются следователи.

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