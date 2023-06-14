Татьяна Голикова и Сергей Собянин открыли новый лечебно-диагностический комплекс в центре им Логинова

Бороться с онкологией здесь поможет искусственный интеллект и уникальное оборудование Фото: Иван МАКЕЕВ

БОРЬБА С ОНКОЛОГИЕЙ СТАЛА УСПЕШНЕЕ

В России на 14% снизилась одногодичная летальность, об этом 14 июня сообщила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова во время осмотра нового столичного лечебно-диагностического комплекса - он принадлежит Московскому клиническому научному центру (МКНЦ) им. А.С. Логинова.

- Открытие нового онкоцентра - часть объявленной президентом России программы по нацпроекту "Здравоохранение", - отметила Татьяна Голикова. - Мы возлагаем на него большие надежды, потому что модернизации онкологической службы в Москве уже дает хорошие результаты. В России за последние 4 года отмечено снижение смертности от новообразований на 4,6%. В Москве - на 11,2%. Это означает, что Москва, по сравнению с другими регионами страны делает больший вклад в снижение смертности от онкологических заболеваний.

14 июня Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новый онкоцентр на шоссе Энтузиастов, и глава города поздравил директора МКНЦ им. Логинова Игоря Хатькова с присуждением ему госпремии в области науки и технологий Фото: Иван МАКЕЕВ

14 июня Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новый онкоцентр на шоссе Энтузиастов, и глава города поздравил директора МКНЦ им. Логинова Игоря Хатькова с присуждением ему госпремии в области науки и технологий:

- У Игоря Евгеньевича в этом месяце два судьбоносных события: госпремия за лечение онкозаболеваний и ввод самого современного комплекса онкоцентра, который он возглавляет, - отметил Сергей Собянин.

- Мы давно ждали это здание, собрали очень хорошую команду с научными бэкграундом, при таком потоке пациентов будем обобщать наши знания, - пообещал Игорь Хатьков.

Центр имени Логинова базируется в зданиях 50-70 гг постройки, они уже давно стали тесноваты для того объема помощи, который здесь оказывается. По решению мэра за три года рядом возвели новое 8-этажное здание Фото: Иван МАКЕЕВ

СОВРЕМЕННЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ

Центр имени Логинова базируется в зданиях 50-70 гг постройки, они уже давно стали тесноваты для того объема помощи, который здесь оказывается. По решению мэра за три года рядом возвели новое 8-этажное здание на 615 коек, которое соединили с другими корпусами при помощи крытых переходов. Внутри новый лечебно-диагностический комплекс оснастили современнейшим оборудованием.

- У нас 18 операционных, эта - гибридная, здесь пациенту можно проводить одновременно операции разного вида. Сколько таких в Москве? Да их по пальцам можно пересчитать, - заведующий центром анестезиологии-реаниматологии МКНЦ им.Логинова Валерий Субботин показывает свои "владения".

Внутри новый лечебно-диагностический комплекс оснастили современнейшим оборудованием. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот аппарат дает 3-d картинку, что облегчает работу хирургов, этот - мониторит состояние пациента, замеряя даже концентрацию выдыхаемого углекислого газа. А этот - позволяет умным машинам "запоминать" траекторию движения по операционной и затем повторять ее автоматически.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПОМОЩЬ

Умную технику используют не только в хирургическом, но и в патологоанатомическом отделении.

- Это неправда, что мы имеем дело только с погибшими, наоборот, 90% своего времени мы посвящаем клиническим исследованиям биоматериалов живых пациентов, - рассказал заведующий патологоанатомическим отделением МКНЦ им.Логинова Николай Караухов.

Именно в лабораториях его отделения исследуют "кусочки" опухолей, взятых при биопсии, определяют, является ли новообразование доброкачественным или злокачественным, какое лечение может быть наиболее эффективным.

- Современное оборудование позволяет переводить срезы человеческих тканей в цифровой формат, что не только сокращает время нашей работы, но и позволяет привлечь к делу искусственный интеллект для контроля за качеством анализа и сторонних специалистов для консультации, если это необходимо, - объяснил Николай Караухов.

В новом онкоцентре установлен новейший ПЭТ-КТ, это аппарат, который особенно эффективен при обследовании онкологических пациентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНТРОЛЬ ЗА КАЖДОЙ ДЕТАЛЬЮ

Но и это еще не все. В новом онкоцентре установлен новейший ПЭТ-КТ, это аппарат, который особенно эффективен при обследовании онкологических пациентов.

- Это первый подобный аппарат в России, у него пять колец, у тех, что в других клиниках по стране - четыре, поэтому наш работает быстрее, - объясняет руководитель лучевых методов диагностики и лечения МКНЦ им.Логинова Юлия Кулезнева. - Он помогает увидеть метастазы, оценить стадию онкозаболевания и эффективность терапии. В центре также установлена программа Intagration, которая объединяет в одно изображение результаты разных обследований (нескольких видов КТ, МРТ, и ангиографии), это позволяет быстрее ставить диагнозы и при необходимости корректировать лечение.

Оборудование, а главное - специалисты, которые с ним будут работать, помогут сделать борьбу с онкологией в Москве еще более эффективной. Нача работу в новом лечебно-диагностическом комплексе планируют уже этим летом.

Оборудование, а главное - специалисты, которые с ним будут работать, помогут сделать борьбу с онкологией в Москве еще более эффективной. Фото: Иван МАКЕЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40 тысяч единиц медоборудования установлено в новом центре, в том числе 3 магнитно-резонансных и 5 компьютерных томографов, 3 рентген-комплекса, 3 ангиографические установки, 2 рентген-установки C-дуга, УЗИ-аппараты и др.

- 613 коек - вместимость центра, сюда сходят 455 коек круглосуточного стационара, 38 коек реанимации и интенсивной терапии, 120 коек дневного стационара.

- 18 операционных расположены все на одном этаже, каждая оборудована наркозными аппаратами, анестезиологическими мониторами, уникальной системой мониторинга микроклимата и системой "Телемедицина" для проведения консультаций и учебных трансляций операций.