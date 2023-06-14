Новые бесплатные детские площадки в Москве: Лабиринт из букв, стритбол и лазательная башня

На востоке города около колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 в Ивановском обустроят просторную игровую зону, стадион с футбольным полем, трибунами и беговой дорожкой. Фото: mos.ru

Уличных бесплатных детских площадок станет в столице больше. Некоторые из них появятся около школ и детсадов. В выходные и по вечерам, когда у малышей и учеников нет занятий, туда смогут приходить все желающие.

В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали, где откроют новые игровые зоны уже в ближайшие месяцы.

ИГРА НА МЕТКОСТЬ

На востоке города около колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23 в Ивановском обустроят просторную игровую зону, стадион с футбольным полем, трибунами и беговой дорожкой. Рядом разместятся памп-трек, площадка для стритбола и игры в бочче, напоминающей одновременно боулинг и бильярд. Участники соревнуются в меткости, сноровке и умении сотрудничать.

Где: МЦК Белокаменная, Погонный пр-д, д. 5.

Фото: mos.ru

МИНИ-ЭКСКАВАТОР В ПЕСОЧНИЦЕ

На юге столицы в пойме реки Жужи вместо снесённых гаражей появятся две площадки с горками, лазалками и качелями. Одну из них устроят в овраге около реки. На площади более 450 квадратных метров поставят специальные конструкции для лазания, координации и балансирования. Для малышей - песочница. Самой большой станет площадка, оформленная в стиле деревянного зодчества, - более 1300 квадратных метров. На ней поставят игровые домики.

Рядом обновят четыре действующих комплекса для детей всех возрастов. Здесь будут батуты, игровая лазательная башня, комплекс «Крепость», карусели. Для детсадовцев - пружинные качалки в виде пчелок и детский экскаватор в песочнице.

Где: ст. м. «Коломенская», ул. Академика Миллионщикова, около д. 14, корп. 2, д. 16 и д. 18.

Фото: mos.ru

ВОТ ТАКАЯ «КАНИТЕЛЬ»

Еще одна большое игровое и спортивное пространство создадут на юге города в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Зябликово. На склонах оврагов появятся смотровые площадки и места для тихого отдыха, скейт-парк и памп-трек, четыре детских игровых комплекса. Историю этого района столицы решили напомнить с помощью тематической развлекательной площадки «Канитель» для детей разных возрастов. На месте Зябликово в давние времена находилась одноименная деревня. Ее жители нескольких столетий занимались производством канители - тонкой проволоки из серебра или золота для вышивки на одежде и ювелирных украшений. Теперь здесь поставят арт-конструкцию - акриловые буквы со встроенной подсветкой на опорах на высоте. Если посмотреть на неё под определенным углом, то отдельно стоящие буквы сложатся в слово «канитель». Дети смогут бегать между ними, словно в лабиринте.

Где: ст. м. «Зябликово», ул. Воронежская, в районе д. 54.

Фото: mos.ru

МАЛЫШАМ - КАЧЕЛИ, ПОДРОСТКАМ - СКЕЙТ

После реконструкции в парке имени 40-летия ВЛКСМ на юго-западе столицы появится новая детская площадка с каруселью, качелями, веревочной лазалкой и горкой. Рядом для подростков откроют скейт-парк, где они смогут оттачивать трюки с велосипедами и скейтбордами. Вокруг наведут порядок и воссоздадут полуразрушенную скульптуру «Олень». Кроме того, восстановят три парковых фонтана. В них заменят облицовку, отремонтируют сохранившиеся декоративные фигуры и заново создадут утерянную скульптуру «Камыши».

Где: ст. м. «Университет», пр-т Вернадского, около д. 7.

Фото: mos.ru

ДЛЯ ПОКОРИТЕЛЕЙ ВЕРШИН

На юго-западе Москвы обустроят участок на окраине Битцевского леса. В детской игровой зоне разместится просторный канатный комплекс с сетками и спортивно-лазательный городок с небольшими площадками скалодрома. Рядом появятся полоса препятствий, качели на пружинах и балансир. А еще здесь откроют песочную ферму с «техникой» в виде ковшей экскаваторов. По соседству поставят площадки для игры в бадминтон, панна-футбол, волейбол, а также комбинированную зону для стритбола. К этому добавят столы для игры в пинг-понг, батуты и перголу с подвесными качелями.

Где: ст. м. «Битцевский парк», ул. Голубинская, в районе д. 29.