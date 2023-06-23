Владимир Ресин: Еще будут в центре яблони цвести. Собянин обещал сделать Москву зеленой

Беседы нашего политического обозревателя Александра Гамова с Владимиром Ресиным всегда предельно откровенны и эмоциональны. Фото: Иван МАКЕЕВ

Речка нашего детства

У каждого человека есть речка его детства.

… - Я тоже не исключение, - признался мне мой давний герой, старейший прораб столицы и всей России - Владимир Ресин.

И… повез меня в Северо-Восточный округ - на речку Яуза.

Накрапывал дождь. Мы брели по аллеям свеже-зелёного июньского парка. А Владимир Иосифович окунался в своё московское детство.

- Я помню Саша, эти места с 1939 года. Мне было три годика, когда меня родители привезли в эти места. С ними связаны мое детство, юность…

Фото из архива Парка Яуза

-То есть, Яуза и есть речка вашего детства?

- Да, здесь я катался на коньках, лыжах, попадал даже в прорубь. Когда еще учился в пятом классе.

- Серьезно? А как спаслись?

- Ну, я не один был… Да река и не глубокая.

А вообще, я выбрал это место для интервью не только потому, что Яуза для меня - это память детства.

Это - знаковое место.

Оно отличается от многих тех, которые мы с вами раньше посещали, тем, что Яуза привязывает огромную территорию к центру города.

И так жизнь сложилась, что до того, как мэром столицы стал Сергей Собянин, речка Яуза практически оставалась в том виде (ну, не берусь убеждать, но мне так кажется), а может быть, и хуже, чем была во времена моего детства.

Фото из архива Парка Яуза

Яузское побережье – одно из самых тяжелых по своему состоянию. Практически кроме участка ее в центре города, где она взята в набережную, благоустроена, вся же остальная ее территория была трущобной, где-то лучше, где-то хуже, но в принципе трущобной.

Хотя вокруг вроде и развитие кипучее происходило, и храмы строились, и объекты социальные, и жилье, и инфраструктура, дороги, а вот сама река и ее берега практически были неухоженными, необлагороженными, даже, я бы сказал, запущенными.

И вот наконец-то за нее, за благоустройство, взялись всерьез. С 2016 года начали создавать парк Яуза. Для этого идет поэтапное объединение отдельных зеленых территорий. В нынешнем, 2023 году планируется привести в порядок три участка поймы реки. По задумке правительства, к 2026 году, когда планируется завершить формирования парка Яуза, он станет самым большим по протяженности парком Европы. Хотя, пожалуй, нам пора прекратить равняться на Европу, - им давно пора равняться на нас. А есть и другие параллели и меридианы, в Азии и на Востоке, или, например, страны БРИКС.

- Я помню, когда Сергей Собянин начинал свою деятельность на посту мэра столицы, он заявил, что Москва должна быть зеленой.

- Да, Москва должна быть зеленой, и он много сделал для этого. Знаете, сколько при Собянине в столице парков и озелененных территорий благоустроено? 950. Но без приведения в порядок Яузы этот пазл нельзя было бы назвать собранным, программу - полноценной. Хотите поспорить?

…Я не хотел. Мы шли по тенистым аллеям, любовались ухоженными газонами и сочными кронами деревьев, поблескивающей гладью воды, множеством ребятишек и мамашами, катящими детские коляски по ровным чистым дорожкам.

- И все же, хоть в столице и облагораживают активно заброшенные скверы и парки, по моему убеждению, есть еще куда стремиться, чтобы получить звание самого зеленого города мира. Особенно если учесть центр Москвы.

- Вот тут я, пожалуй, не стану спорить. Как говорится, зелени много не бывает. А что касается центра, - только в нынешнем году в планах у правительства столицы высадить не меньше 225 деревьев именно в центральном административном округе.

Фото из архива Парка Яуза

- Разве это много?

- А вы не забывайте, что в старом городе с плотной застройкой и узкими улицами, с огромной потребностью площадок для стоянки все возрастающего количества автомобилей места для зелени объективно остается очень мало. И тем не менее…Уверен – еще будут в центре яблони цвести.

- Это еще не факт.

- Зато точный факт - воздух в столице становится здоровее.

С электробусами воздух чище

- Владимир Иосифович, но вообще-то экологи утверждают, что основной загрязнитель воздуха в мегаполисе даже не промышленные предприятия (которые, кстати, выносят за черту города), а автомобили со своими выхлопами.

- Правильно, поэтому приняты меры по сокращению движения транзитных грузовых авто по городу. На дорогах Москвы ездят удобные и экологичные электробусы – автобусы на электротяге. А еще с помощью перехватывающих стоянок на окраинах сокращают число легковых автомобилей в черте города. У нас в Москве по сравнению с другими мегаполисами мира вообще воздух чистый, я бы сказал даже вкусный. Хоть ножом режь и ешь!

- Но тогда основная тяжесть по перемещению граждан ложится на общественный транспорт.

- Совершенно верно, и львиная доля этого людского потока достается подземному транспорту – метрополитену, который хорош по всем параметрам: и быстрый, и экологичный, и вместительный. Поэтому этому виду транспорта уделяется первостепенное внимание. И я должен сказать, таких темпов строительства и таких масштабов Москва не знала все годы своего существования. Только в нынешнем, 2023 году откроются еще 14 новых станций метро. Окончательно замкнется Большая кольцевая линия: откроют 9 последних станций. Метро вышло за пределы МКАД – по всей территории Новой (большой) Москвы. Вот ты пользуешься метрополитеном?

- Еще как! У метро есть важное преимущество перед автомобилем: можно точно рассчитать время поездки.

- Не преувеличивайте. Это я как автомобилист с ооочень большим стажем говорю. За последние пять лет пробок стало меньше. Есть объективные данные: средняя скорость движения возросла с 48 до 51 километра в час. То есть на 6 процентов. А на Московской кольцевой автодороге – так и на все 35 процентов. Ну, а метро, конечно, лидер по своей скорости и доступности.

Фото из архива Парка Яуза

- Только бывает на метро из одного района в другой приходится добираться не по прямой, а кружным путем через центр.

- Вот чтобы решить эту проблему и построили Большую кольцевую линию (БКЛ) и два Московских центральных диаметра (МЦД). А еще на подходе МСД – Московский скоростной диаметр. И сейчас из одного района в другой можно попасть, минуя центр. Тем более – на территорию Большой Москвы, которая совсем недавно была загородной.

Я помню, в юности, да и в зрелом возрасте, пользовались электричкой. А теперь – метро.

- Да по сути та же электричка.

- Та, да не та. Интервалы движения поездов – в разы меньше, никаких отмен и сбоев расписания, нулевая аварийность. И цена билета городского транспорта. Когда-то об этом многие градоначальники мечтали – от Промыслова ( в советское время) до Лужкова. А сделал – Собянин.

Вы понимаете, Собянин добился создания Большой Москвы. То есть при нем Москва стала в 2,5 раза больше.

- Вопрос – зачем? Больше город – больше проблем.

- Каких-то – да, а каких-то – наоборот. В столице одна из серьезнейших проблем – критическая нехватка территорий для жилищного строительства. И вот мы их получили. Да, одновременно приходится улучшать транспортное сообщение, инфраструктуру новых территорий, но все это в то же самое время ослабляет нагрузку на центральную часть мегаполиса.

Фото из архива Парка Яуза

Реновация: продолжение следует…

- Владимир Иосифович, если заглянуть в план развития столицы на этот год, чего ждать москвичам?

- Я думаю, что самое главное, москвичам надо ждать больше жилья по реновации. Почему? Потому что вся программа была рассчитана на 15 лет. Пять лет уже прошли. И за это время систему, что называется, обкатали: разобрались с возникавшими в процессе сложностями и организационного, и юридического характера, и даже с отношением и требованиями переселяемых людей. Выработали оптимальный алгоритм действий, решения споров. И вот на 10 оставшихся лет объем работ известен, планы сверстаны, подготовлены базы для быстрого наращивания производственных мощностей. Темпы строительства и переселения в ближайшие годы будут расти, в том числе благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города.

- А можно наглядно это объяснить?

- Пожалуйста. То есть, сносится, например, один старый дом – низкоэтажный, занимавший большую площадь, а на этом месте строят не только новый высотный жилой дом, но еще и какой-то дополнительный объект: может, еще жилой дом, может досуговый центр или здание культурного назначения. Всего с начала действия программы – то есть за пять лет - снесли 202 дома, а построили - 250. На месте снесенных по программе домов возводится более 60 новостроек. А кроме того в процессе проектирования и строительства находится свыше 400 объектов. Москвичам надо ждать обязательно, что программа этого года будет выполнена и, может быть, перевыполнена.

Фото из архива Парка Яуза

- Я знаю, что жильцы многих домов, особенно близко к центру, отказались от предложения реновации. Очень боялись, что их переселят на окраины и предпочли жить в своих старых домах.

- Это так. Были люди, которые под влиянием, я прямо скажу, не друзей, поддались на их вздорные всякие возражения и отказались участвовать в реновации. И вот теперь им приходится только сожалеть о принятом неверном решении. Они видят, что рядом выросли современные дома, с таким уровнем комфорта, который раньше был доступен разве что чиновникам рангом не ниже инструктора ЦК партии, и в них селят жильцов из снесенных зданий.

- А этих «заблудившихся» нельзя присоединить к программе?

- На данном этапе – невозможно. Потому что любые планы реалистичны, когда они обеспечены деньгами. И в данном случае бюджет программы сверстан в соответствии с планами. Вот те, кто попал в программу – могут быть железно уверены, что отпразднуют новоселье – выполнение строго контролируется.

Фото из архива Парка Яуза

Москва под надежной защитой

- Москва стремительно развивается, благоустраивается, становится ближе к людям. И в это же время все больше москвичей, оставляют мирную, комфортную жизнь и идут защищать отечество добровольцами на СВО. Как думаете, почему?

- Москвичи знают, что бывает когда враг у ворот. За свою скоро 876-летнюю историю Москва через многое прошла. Лучше разбить врага на дальних рубежах, обеспечив защиту, покой и комфорт своим детям, родным и близким. Говорю, как тот, кому 80 лет назад пришлось маленьким ребенком возвращаться в Москву из эвакуации.

- А сегодня Киевский нацистский режим пытается дотянуться до нашей столицы и совершить террористические атаки беспилотниками, посеять панику.

- Москва под надежной защитой и нашей армии, и систем ПВО, и городских властей. В городе действует Антитеррористическая комиссия и возглавляет ее мэр Москвы Сергей Собянин. Она полностью координирует взаимодействие федеральных и городских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по профилактике терроризма, а также по минимизации и ликвидации его проявлений. В таком деле очень важна координация и слаженность работ ведомств. Оперативное реагирование на подозрительную деятельность поможет вовремя обезвредить возможные угрозы мирной жизни. Москвичи это знают и оказывают помощь своею бдительностью органам правопорядка. МЧС готовы по первому сигналу выехать на место, службы безопасности постоянно мониторят ситуацию, чтобы вовремя выявлять и ликвидировать ячейки террористов и их возможных пособников. Знаю: все силовые ведомства, все ветви городской власти во главе с мэром столицы обеспечивают нам требуемые защиту и безопасность.

Столица – воинам СВО

С октября 2022 года в столице действует обширная система оказания помощи семьям военнослужащих и мобилизованных, принимающих участие в Специальной военной операции на Украине.

Координирует действия единый центр поддержки, который располагается в районе Таганки, на улице Сергия Радонежского, дом 1. Участники СВО и члены их семей в любое время могут обратиться за помощью, например, юридической, правовой. Там могут подыскать подходящую работу, устроить без очереди ребенка в детский сад или школу, чтобы мама смогла выйти на работу. Да и подыскать подходящее место работы такой маме тоже помогут. Пожилым родителям военнослужащих, если нужно, организуют помощь социальных служб или волонтеров. Опытные специалисты помогут справиться и с психологическими проблемами.

Не забыли и про материальную поддержку семей – всем им (дополнительно к прочим, полагающимся по закону, выплатам военнослужащим и мобилизованным) выплачивается единовременное пособие в 50 тысяч рублей.

О беспилотниках

В современной жизни особое место заняли беспилотные летательные аппараты. Спрос на дроны различных служб, органов и компаний специалисты оценивают сегодня в 100 тысяч экземпляров. А в ближайшие три года России понадобятся порядка 8 тысяч БПЛА.

Оказалось, что они востребованы не только в мирной жизни, но и в обстановке ведения военных операций как средство наблюдения, разведки, доставки поражающих элементов.

Потому в столице принято решение запустить крупнейший в стране центр беспилотного авиастроения.

Недавний запрет на полеты беспилотников в столице, вызванный атаками на гражданские объекты украинских террористов, не повлияет на развитие этого производства.