ЕвроХим внедряет экологические инновации

Растения на наплавных матах хорошо очищают воду. Фото: Юрий Шамин

Исследования проводили специалисты Мурманского арктического государственного университета на вторичном отстойнике хвостохранилища предприятия. Они изучали, насколько эффективно разные растения поглощают и нейтрализуют вредные вещества, можно ли применять природный минерал вермикулит для очистки воды с его дальнейшей фиторегенерацией.

Фитогенерация представляет собой процесс, когда загрязняющие вещества аккумулируются в стволах кустарников и корневищах многолетних трав и, таким образом сточные воды очищаются от примесей марганца, стронция, железа, меди и других вредных для человека, но полезных для растений тяжелых элементов. Согласно научным исследованиям, они необходимы растениям для стимуляции роста и повышения иммунитета, повышения содержания хлорофиллов и применяются в качестве микроудобрений. Вермикулит, в свою очередь, пропуская сточную воду, задерживает в себе ионы магния, стронция, молибдена и ванадия.

Для этого в прибрежной зоне, по всему периметру водохранилища предполагается высадка кустарника, на мелководье - дягиля, тростника, дудника, калужницы и сабельника. В ручье разместят наплавные маты с ростками гибридных ив.

-Работа ученых на промышленной площадке Ковдорского ГОКа открывает долгосрочные перспективы сотрудничества. Для ученых это возможность ежегодных полевых исследований, а для предприятия – применение дополнительных, современных и экологичных методов снижения нагрузки от деятельности крупного промышленного предприятия на окружающую среду, - сказала и.о. начальника отдела охраны окружающей среды комбината Ирина Баязитова.

Ученые будут изучать возможность использования растений на наплавных матах зимой, искать другие растения, которые хорошо аккумулируют тяжелые металлы. Кроме того, будет изучена эффективность применения для очистки сточных вод одноклеточных водорослей хлорелл с последующим получением биотоплива.

Всего в этом году Ковдорский ГОК направит на экологические и природоохранные мероприятия больше 40 млн. рублей.