Жара в Москве выйдет на пик в выходные: воздух раскалится до +30 градусов

Жара в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Июньская жара в Москве выйдет на пик в конце недели - в пятницу и выходные дни, с 16 по 18 июня, предупреждают синоптики Гидрометцентра России. Воздух в Москве и области раскалится до +29…+30 градусов.

Это не рекорд, но не грани. Максимальная температура для 17 июня за все 140 лет метеонаблюдений +31,4 градуса, от такого зноя столица плавилась в 2020 году. А рекорд для 18 июня держится больше века, с 1895 года, когда в Москве были зафиксированы +31,3 градуса. Сейчас эти жаркие достижения вряд ли будут перекрыты. Но тем не менее - москвичей ждут самые знойные дни с начала года!

При этом с четверга до субботы будет солнечно и сухо. В воскресенье возможны короткие дожди, но общей картины они не изменят.

- Дневные температуры у нас повысятся к концу недели до +25…+30 градусов. Наконец-то мы все же переходим к летнему типу погоды. Первая декада июня в Москве была с температурой ниже климатической нормы и не очень радовала, но теперь мы ощущтим приход лета, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) Надежда Точенова, заместитель начальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Серьёзных дождей пока не ожидается, считает метеоролог:

- У нас стоит антициклон стоит, а атмосферный фронт с дождями проходит к северо-западу от Московской области и севернее Санкт-Петербурга - примерно на широте Архангельска, и уходит далеко в Северный Ледовитый океан. И на юге страны тоже располагается фронтальный раздел с дождями,

Именно он залил в среду, 13 июня, Сочи и Абхазию. Зато в Подмосковье дачники и любители отдыха на природе в ближайшие выходные смогут открыть купальный сезон, обещают в Московском метеобюро. Сейчас вода в Москва-реке прогрелась до +17…+18 градусов, к выходным ее температура станет более подходящей для водных процедур, +19…+21 градус.

В начале следующей недели жара спадёт, но погода останется очень тёплой. В понедельник, 19, июня, днём не выше+25 градусов, в некоторых районах мегаполиса и Подмосковья пройдут короткие дожди.

Во вторник, 20 июня, погода вновь разгуляется до +27, и обойдётся без осадков.