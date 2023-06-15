«Мальчика привели в сарай на казнь, сожжение снимали в прямом эфире»: Новые подробности гибели 11-летнего школьника под Москвой

Погибшему в Раменском мальчику было всего 11 лет. Фото: Александр РОГОЗА

- Маму здесь уже несколько раз видели, - рассказывают жители подмосковного поселка Дубовая Роща под Раменском. - Ком в горле. Приедет и стоит подолгу на месте, где сгорел сынишка. Ну что тут скажешь? Никакие слова не помогут в таком горе...

На расчищенной от обугленных досок площадке даже спустя месяц сохраняется стихийный мемориал - местные жители сюда в первые же часы принесли мягкие игрушки, цветы, свечи, иконки.

Трагедия, которую до сих пор обсуждают, произошла 19 мая. Погибшему мальчику, Артуру (все имена и фамилии детей изменены, - Авт.), было всего 11 лет. Подросток приехал в Дубовую Рощу к другу, с которым вместе занимался в Раменском в секции дзюдо. А в итоге почему-то оказался в закрытом сарае, который почему-то загорелся - Артур погиб, сгорев заживо. Пожарные приехали быстро, но спасать было уже некого.

Известно, что в тот вечер Артур общался с двумя местными ребята, которые на два года старше. 13-летние Вася Журавлев (его жители поселка называют местным хулиганом, который сверстникам буквально продыху не дает) и Костя Лапин валят все на погибшего. Мол, сам виноват. Чиркнул спичкой в сарае и загорелся.

Но где мальчик мог взять спички, если даже не курил? И как все было на самом деле?

Родные мальчика уверены, что его гибель - далеко не несчастный случай. Фото: Александр РОГОЗА

УГОЩАЛ РЕБЯТ МОРОЖЕНЫМ

Многих версия про «сам себя поджег» откровенно возмущает. Ну бред же! Хотя о ней даже в следствии всерьез говорят.

И родные мальчика, и многочисленные возмущенные жители Подмосковья уверены, что гибель 11-летнего Артура - не просто стечение обстоятельств и не несчастный случай.

Часть событий того вечера запечатлели камеры видеонаблюдения.

Около 16:00 Артур заходил с ребятами в магазин, купил на всех сладости. Вероятно, так отметил свой «выпускной» - утром в школе была торжественная линейка, мальчик официально перешел из третьего класса в четвертый.

В 17:28 - еще один визит в магазин, мальчишка снова оплатил своей картой мороженое для себя и Васи с Костей. Есть видео, как они втроем идут по здешнему «парку» (так в Дубовой роде называют площадку с лавочками и несколькими деревьями в центре поселка). Идут в сторону «базы» - в сараях-заброшках постоянно тусуется местная молодежь. Это было в 18:00.

Около 19:00 висящая на детском саду камера сняла Журавлева, который как ошпаренный выскочил со стороны «базы». В это время сарай уже пылал.

Гибель мальчика всколыхнула соцсети. Фото: Александр РОГОЗА

«И ВСЕ. ЧЕЛА НЕТ»

Знакомые семьи погибшего мальчика кинули в соцсетях клич по жителям Дубовой Рощи. Искали видео, которое люди могли снимать в тот вечер до пожара, во время, после приезда пожарных. И тут вылезли очень интересные записи.

Как выяснилось, после начала пожара сам же Вася Журавлев записал несколько голосовых сообщений, которые тут же выложил в один из местных чатов. (Записи в итоге опубликованы в соцсетях).

Он валил все на Костю.

«Костя взял чела гвоздем приколол (имеется в виду, что гвоздем заколотил дверь, - Авт.), а чел сам себя поджег. У него всю семью посадят, по-любому. Там столько людей сейчас плачет».

При этом сам Вася уверяет, что оказался на месте случайно.

«Я проходил мимо, можно сказать так. Костя его (Артура, - Авт.) закрыл и дверь присобачил на гвоздь. Он (Артур, - Авт.) хотел посмотреть в щелочку спичкой и сам себя нечаянно поджег. Он начал кричать «помогите», я услышал это, пошел звать всех на помощь. И все. Сарайчик полностью сгорел. Чела нет».

При этом одна из женщин, оказавшаяся после трагедии в толпе зевак, сняла фрагмент разговора полицейского с тем самым Костей.

«Он выделывался и Вася его закрыл в том сарае, - заявил мальчик. - А я чуть-чуть взял и заколотил (дверь, - Авт.) гвоздем. Он (Вася, - Авт.) зажег спичку, поднес к гаражу и тот начал гореть».

То есть, один мальчик утверждает, что Артур сам себя поджег, другой - что спичкой чиркнул Вася. При этом, оба сходятся в том, что дверь сарая забил гвоздем именно Костя.

Цветы на месте трагедии в Раменском. Фото: Александр РОГОЗА

СТАТЬЯ «УБИЙСТВО» И 16 ЭКСПЕРТИЗ

В соцсетях - буря негодования. Пишут не только в комментариях, но и на бумаге - в прокуратуру, СК, полицию.

Людей возмущает, что Вася и Костя до сих пор являются лишь свидетелями, и - утверждают активисты - ребят регулярно видят гуляющими по поселку. Понятно, что 13-летних в СИЗО не закроешь (уголовная ответственность в России наступает лишь в 14 лет, - Авт.), но... «А вдруг они еще кого-нибудь сожгут?» - вопрошают мамочки.

А тут еще начали обсуждать, что отец одного из «свидетелей» (на данный момент у ребят именно такой процессуальный статус) служит в полиции. Мол, «поэтому уголовное дело и пытаются развалить».

Градус накалился до того, что следователям пришлось экстренно проводить в одном из ДК Раменского встречу с жителями. В зал набилось человек сто пятьдесят, не меньше.

- Сейчас рассматриваются все версии случившегося. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», - сообщил собравшимся руководитель Следственного отдела СК России Московской области по городу Раменское Федор Семенов. - Расследование находится на контроле у руководителя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина.

Как сообщил полковник юстиции, по делу назначены 16 экспертиз, которые проводятся параллельно. Через две-три недели должны быть готовы результаты. И вот тогда уже можно будет встретиться еще раз. С конкретикой.

К слову, версию про отца-полицейского у одного из засветившихся в этой истории подростков в СК опровергают.

А вот пришедшие на встречу «обыватели» поделились с силовиками предварительными итогами собственного расследования.

Погибший мальчик с мамой, фото из семейного архива.

«ОКОЛОФУТБОЛ» И «ЗАБИВ»

Одна из знакомых семьи Артура продемонстрировала фотографию, взятую из соцсетей Васи Журавлева. Шапка с приметным логотипом известного бренда - крест розы ветров на компасе. Уже много лет он является опознавательным знаком субкультуры футбольных хулиганов, так называемых «оффников» (от слова «околофутбол»). К слову, школьники, практикующих «поясни за шмот», могут запросто избить парня, который надел вещи этого бренда, но при этом не является футбольным фанатом.

- Представители этого течения практикуют «забивы» - ничего не подогревающую жертву заманивают в укромное место и жестоко избивают, иногда убивают, - взволновано рассказывает женщина.

Считается, что таким образом новый член движения должен получить «прописку» - доказать свою решительность и крутость.

Многие собравшиеся в ДК уверены, что странная смерть Артура была... казнью. В подтверждение - несколько фактов.

За несколько часов до трагедии один из старших ребят отметил в соцсетях Васю Журавлева, написав: «Лизогуб, готовься». (Говорят, что Журавлева так прозвали среди сверстников за привычку во время разговора облизывать губы, - Авт.).

Еще странность. После того, как Артур угостил ребят мороженым и компания пошла на «базу», к ним присоединилась девочка (как ранее сообщала «КП», она еще старше, ей 15, - Авт.). Когда сарай загорелся, она снимала все происходящее на телефон в прямом эфире. Зачем? Просто подростковая привычка цинично «стримить» все интересное в соцсети или отчет для неких кураторов?

- Я уверен, что к сараю Артура привели не просто так, - заявил в разговоре с «КП» президент Федерации дзюдо Раменского Александр Тванба, тренировавший погибшего мальчика в секции. - Да, считаю, что это был «забив». Полагаю, что сначала произошла драка, в ходе которой Артур получил удар по голове неким тупым предметом вроде молотка или топора. Перестарались. Испугались. И решили избавиться от раненого мальчишки, закрыв его в сарае и подпалив.

Источник в правоохранительных органах уточняет:

- Из сгоревшего сарая были изъяты топор, нож и некоторые другие инструменты. В том числе и они были направлены на экспертизу. На данный момент нельзя однозначно сказать, могли ли они использоваться вовремя нападения или просто хранились где-то в сарае. Кроме того, эксперты должны сказать, не было ли на теле мальчика повреждений, которые могли быть получены перед смертью. Результаты экспертиз должны быть готовы до конца июня.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.