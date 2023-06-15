«Детей из дома теперь не выпускаем»: Домашняя львица фермерши держит в заложниках подмосковные деревни

Львы, лигры (гибриды льва и тигра), пумы, сервал, рыси, волки да лемуры сидели по клеткам на участке 2550 кв. метров. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

127 км отделяют деревню Козино от деревни Воютино. В первой до недавнего времени был организован настоящий зверинец (в свое время в разговоре со СМИ хозяева назвали его приютом для «хищников, попавших в трудную ситуацию»). Львы, лигры (гибриды льва и тигра), пумы, сервал, рыси, волки да лемуры сидели по клеткам на участке 2550 кв. метров. Ну как сидели. Однажды львица взобралась на крышу (видео широко разошлось по соцсетям). В другой раз то ли пума, прогулялась по деревне и напала на местную собаку (местные охотно об этом рассказывают).

Выяснилось, что, хотя формально зверей у хозяев было не забрать (куплены до 2020 года, а значит, могут оставаться на дожитие у владельцев), закон все-таки нарушен. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

В общем, деревенские жители испугались и начали строчить жалобы во все инстанции. За дело взялась прокуратура Московской области. Выяснилось, что, хотя формально зверей у хозяев было не забрать (куплены до 2020 года, а значит, могут оставаться на дожитие у владельцев), закон все-таки нарушен.

В частности, содержать подобный мини-зоопарк в частном секторе нельзя. Ведь земля тут предназначена для индивидуального жилищного строительства. Поэтому суд в прошлом году оштрафовал Татьяну в общей сложности на 100 тысяч рублей и постановил животных убрать. Куда – это уже ее проблемы.

Женщина нашла нестандартное решение и перевезла львицу Тару в другую деревню – Воютино Шаховского района Подмосковья.

Содержать подобный мини-зоопарк в частном секторе нельзя. Фото предоставлено прокуратурой Московской области

В ЗАЛОЖНИКАХ У ДИКОГО ЗВЕРЯ

- От меня до этой львицы километра полтора. У нас есть улица, которую все называют Кордоном. Вот в конце улицы идут несколько участков сельхозназначения. Эта женщина и скупила землю, а месяц назад привезла туда… львицу! Прямо в поле поставила клетку, огородила ее сеткой и приставила к нему двух таджиков. Там даже забора нет! – рассказал корреспонденту kp.ru местный житель Сергей.

- Вольер-то железный, но есть ли у него железное днище? Мы его не видели. Что помешает хищнику сделать подкоп? – делится своими сомнениями Татьяна, которая часто приезжает в деревню Воютино к своим родителям. – Вечерами и ночами слышно львиный рев. Местные детей теперь из дома не выпускают даже на велосипедах покататься. Просто жуть берет от такого соседства.

Женщина нашла нестандартное решение и перевезла львицу Тару в другую деревню – Воютино Шаховского района Подмосковья. Фото: Александра БУДАЕВА

Деревенские жители в Воютино оказались боевыми: разослали жалобы главе г.о.Шаховская, губернатору Московской области, в Росприроднадзор и районную прокуратуру. А потом назначили сход граждан. По словам «местных», на сходе Татьяна сказала, что заборы уже ставит. А животных будет больше – мол, перевезет сюда весь свой зверинец.

Народ, естественно, такой поворот событий не устроил. На сходе они постановили: львицу вывезти в специально оборудованное для диких животных место, а администрацию обязать дать оценку действиям Сизовой по содержанию хищника на дачном участке.

Вот только как претворить это решение в реальность? И сколько времени на это потребуется? Пока что горадминистрация вынесла Сизовой предостережение, полиция и Росприроднадзор начали проверки.

Деревенские жители в Воютино оказались боевыми: разослали жалобы главе г.о.Шаховская, губернатору Московской области, в Росприроднадзор и районную прокуратуру. А потом назначили сход граждан. Фото: Александра БУДАЕВА

«МЫ НИЧЕГО НЕ БОИМСЯ»

Что касается самой возмутительницы спокойствия, то останавливаться она не собирается. Разговор с ней оставил странное впечатление: она много рассуждает об ответственности за животных, о европейском опыте выдаче лицензий на содержание экзотов да хищников, - да о чем угодно, лишь бы не давать прямых ответов на мои вопросы:

- Я понимаю, что вы оказались в сложной ситуации после предыдущего суда. У вас есть какой-то план? Или вы намерены просто перевезти животных из Козино в Воютино?

- Поверьте мне, каждая четвертая семья в России имеет «запрещенных» животных – лис, например, в свое время спасали от того, чтобы они на шкуры не пошли. Сердобольных людей много. И все они сейчас сидят и трясутся. Потому что появилась судебная практика. Наш суд был первым прецедентом в стране. В законе «Об ответственном обращении с животными» содержится большой список животных, которых дома содержать запрещено. В частном доме тоже, как и на сельскохозяйственных землях – можно только на участках, предназначенных для зоопарков, цирков и др. Но мы не являемся зоопарком. Если хотите – мы приют, в котором животные лечатся, реабилитируются и просто живут. И что нам теперь делать? Собрать тележку и ехать в Магадан? Если б мне предоставили сотню гектар в Сибири, я бы, честно, туда уехала.

Фото: Александра БУДАЕВА

- А у вас есть ветеринарное образование? Может быть, тогда попытаться оформиться как зоопарк?

- Люди стали очень злыми, у них предвзятое отношение к «диким» животным. Как в такой ситуации можно думать об открытии зоопарка? У нас не хватает силу на борьбу, мы уже устали объяснять, почему этих животных нельзя выпустить в лес или в Африку, как нам все время предлагают. Те же люди, которые жаловались на нас в Козино, раньше разрешали своим детям играть с нашими животными. А потом отвернулись от нас, когда я объяснила, что мы не хотим зоопарк, что животные должны содержаться не в клетках, а в полувольных условиях. У меня просто слов нет.

- А что для вас означают «полувольные условия»? Может быть, люди испугались, что ваши животные будут иметь слишком много свободы и смогут причинить их детям вред? Как обезьянка, которая напала на девочку в Терпигорьево, например.

- «Полувольные» - это просто условия, комфортные для того или иного вида. Такие животные, как наши, скорее, сбегут от незнакомого человека, а напасть могут, только если их застать врасплох. Ну или если животное защищает свое потомство. Что касается той истории с обезьянкой, то всему виной мода на содержание диких животных, люди просто не понимают всей опасности. Приматов вообще должны содержать профессионалы, потому что это все равно, что держать дома заряженное ружье. Это гормоны, это комок мускулов, это мини-качок, который сильнее человека. Если бы у нас, как в Европе существовал регламент получения лицензии на содержание таких животных, то все было бы хорошо. Наш вольер, в котором проживает львица, к примеру, построен по всем правилам зоопарка: там есть перегонная часть вольера, дверь, которая открывается только специальным образом. Не верьте тому, что говорят. От нашего участка до первого жилого дома очень далеко. Мы приобрели достаточное количество земли, и у нас есть финансы, чтобы купить еще, если этих 40 га мало. Нам все по плечу, мы ничего не боимся, и все сможем преодолеть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сделать все по закону в России сложно, но возможно. В частности, в прошлом году хозяева пумы Месси и гепарда Герды рассказывали: несмотря на то, что оба хищника – фактически инвалиды, до того, как их перевезти, вокруг участка построили особые укрепленные заборы, взяли разрешение у соседей, оформили юрлицо. И даже после этого за кадром мирной жизни, которая транслируется в соцсетях на канале i_am_puma, остается сложнейшая работа со специалистами по воспитанию хищников, характер которых – далеко не сахар.