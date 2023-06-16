Южный и Юго-Восточный округа Москвы соединит Сабуровский мост

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Крупнейшим инфраструктурным проектом современной Москвы стал Московский скоростной диаметр (МСД). Его строят по решению мэра столицы Сергея Собянина. Благодаря масштабному транспортному проекту для водителей запустят бессветофорную трассу, рассчитанную на скоростное движение машин. Важно, что при этом значительно улучшится связность округов и районов города. Один из таких участков МСД - Сабуровский мост через Москву-реку. В Департаменте строительства Москвы рассказали подробнее о его сооружении и в целом о главных дорожных стройках на юге столицы.

РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА

Печатники и Москворечье-Сабурово находятся близко друг к другу, но добраться из одного района в соседний пока сложно. Между ними нет прямого автомобильного сообщения. А ведь в этих районах проживает в общей сложности более 165 тысяч человек. Поэтому очевидно, что появление моста в этом месте давно назрело.

«Это сооружение — важная часть участка Московского скоростного диаметра от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская, - сказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Мост соединит два округа Москвы – Южный и Юго-Восточный. Его возведение находится на завершающей стадии».

По его словам, сейчас специалисты заняты устройством гидроизоляции проезжей части пролетных строений. Параллельно сооружаются монолитные конструкции подземной части локального очистного сооружения и проводится комплекс дорожных работ. Кроме того, монтируются деформационные швы, инженерные сети, а также окрашиваются пролетные строения.

«Мост готов на 84 процента, - отметил глава ведомства. - По контракту строительство должно завершится в декабре 2023 года. Однако мы планируем закончить возведение моста с опережением графика - уже в сентябре».

Что же представляет из себя конструкция моста? Основа сооружения - подпружная арка. Металлический мост длиной 335 метров состоит из двух раздельных пролетных строений, установленных на одних опорах. Пролеты монтировали полунавесным способом с устройством временных опор. При этом монтажные краны находились непосредственно на монтируемом пролетном строении. Машины по мосту поедут по четырем полосам в каждом направлении. Расчетная скорость движения транспорта - 80 километров в час.

Как уточнили в столичном Департаменте строительства, всего на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы, помимо моста, планируется проложить 12,5 километров дорог, а также подземный пешеходный переход в районе Каширского шоссе около дома 57. Этот участок построен примерно на 66 процентов.

ПРОКАТИМСЯ ОТ ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ ДО МКАДА

Южный участок Московского скоростного диаметра свяжет крупные магистрали. Сюда входят шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, улицы Подольских Курсантов, Липецкая, Дорожная, Симферопольское и Варшавское шоссе и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». За два этапа на южном участке МСД возводятся маршруты - от шоссе Энтузиастов до МКАДа в районе Варшавского шоссе, а также от МКАДа до автодороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» с плановым вводом во втором полугодии 2024 года.

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Южный участок МСД по прямой протянется на 28 километров. Всего на нем построят:

- 55 искусственных сооружения (22 км);

- 42 эстакады (19,4 км);

- 4 тоннеля (335 м);

- 2 моста (444 м);

- 7 путепроводов (1,7 км).

Дополнительно возведут 12 пешеходных переходов.

УНИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ КРАН В ПОМОЩЬ

При строительстве будущего диаметра применяются не только нестандартные решения, но и необычная техника. К примеру, сегодня на первом участке южной части МСД работает уникальный гусеничный кран грузоподъемностью 600 тонн. В конкретной конфигурации машины, помогающей прямо сейчас строителям, вес поднимаемого груза равен почти 200 тоннам.

«Сейчас на путепроводе завершен монтаж главных балок пролетного строения, - рассказал Рафик Загрутдинов. - Средняя масса балок - около 100 тонн, общая масса монтируемых металлоконструкций - 1100 тонн. После монтажа подрядчик приступит к работам по армированию и бетонированию монолитной железобетонной плиты проезжей части».

Ещё одним подтверждением трудоемкости и сложности проекта становится количество специалистов, участвующих в работе над ним. На сегодня строительством северного и южного участков МСД занимаются 3614 рабочих и 335 инженерно-технических работников. В этом им помогают 470 единиц строительной техники.

ЕЩЁ ОДИН МОСТ ПОСТРОЯТ В ЗАТОНЕ НОВИНКИ

В Южном округе столицы много и других инфраструктурных проектов. В этом году строители готовятся завершить такие дорожные сооружения, как:

- участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка;

- транспортную развязку на пересечении МКАДа с Липецкой улицей, построенную уже почти наполовину;

- мост через затон Новинки в южной части ЗИЛа;

- Симоновская набережная на участке от Крутицкой набережной до жилого комплекса «РиверСкай».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Параллельно продолжается и строительство Северного участка МСД. Напомним, его длина - 40 километров. Из 11 отрезков уже готовы девять. Еще два участка в работе - от улицы Лухмановская до Зенинского шоссе и маршрут с мостом через реку Пехорка для соединения

северного участка МСД с автомобильной дорогой «Москва - Нижний Новгород – Казань. Эти участки планируют завершить в сентябре 2023 года.

ПЛАНЫ

В Южном округе столицы в 2024 и в последующие годы до 2026 года включительно построят и запустят сразу несколько крупных дорожных маршрутов. В будущем году готовится к вводу участок автомобильной дороги от МКАДа до магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Помимо этого, завершится строительство пешеходного моста через Нагатинский затон и реконструкция Крутицкой набережной.

Сейчас проектируются три участка набережных - Симоновской, отрезка в Нагатинской пойме и Марка Шагала от МЦК до проектируемого проезда. А еще разрабатывается проект дублера Варшавского шоссе от Электролитного проезда до транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская».

До 2026 года планируют приступить к реализации таких инфраструктурных объектов, как улично-дорожная сеть от Третьего транспортного кольца до Котляковского проезда вдоль железнодорожных путей Павелецкого направления Московской железной дороги.