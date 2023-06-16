В июне люди переносят жару тяжелее всего: метеоролог объяснила, почему

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Лето в Москве разгулялось по полной программе. В пятницу, 16 июня, воздух в столице раскалится до +30 градусов, такое же пекло ожидается и в субботу. Это будут самые знойные дни с начала года, с температурой на 4 - 5 градусов выше климатической нормы. К тому же солнечные и сухие.

Именно июньская жара переносится тяжелее всего, предупреждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В июле и августе аналогичные температуры организм ощущает проще и легче. Почему так?

- В июне световой день длится более 17 часов, и максимальная температура воздуха, которая указана в наших прогнозах - например, +30 градусов - удерживается ни час и ни два, - объясняет Татьяна Позднякова. - В каменной и высотной Москве температура выше +25 градусов может держаться 10-12 часов. При этом температура асфальта превышает 40+ градусов. Маленькие дети и собаки на улице находятся в самом жарком и малоподвижном слое воздуха. Это может привести к тепловому удару. Поэтому прогулки следует переносить на ранние утренние часы или поздний вечер. А с детьми лучше гулять в парках и у водоемов.

Пик жары совпал с самыми длинными световыми днями в году - до летнего солнцестояния остаётся меньше недели. В субботу, 17 июня, солнце взойдёт в 3 часа 44 минуты утра, а закат - в 21.34. Долгота дня 17 часов 34 минуты! И все это время будет жарить яркое солнце.

В воскресенье, 18 июня, зной спадёт до +24…+26 градусов, по-прежнему будет сухо и почти безоблачно, поделились прогнозом в Гидрометцентре России.

В понедельник, 19 июня, станет ещё на градус прохладнее, +23…+25, в Подмосковье местами возможны короткие дожди, в мегаполисе без осадков.

А со вторника до четверга вновь +27…+28 градусов.