Будущие контрактники заявили о готовности помочь стране в трудный момент

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова рассказали, почему они решили пойти в армию. По словам добровольцев, они не желают оставаться в стороне от событий в зоне спецоперации, когда стране нужна их помощь. Новобранцы готовы защищать Родину с оружием в руках.

«Я уже не в первый раз отправляюсь. Это моя Родина. Я, естественно, за мой народ, чтобы мой народ дальше жил и спал спокойно», - рассказал один из посетителей журналистам.

Многие из пришедших в центр уже имеют боевой опыт, побывали в горячих точках, служили в армии или в полиции. Они уверены, что их навыки будут полезны в зоне СВО.

«Если не мы, то кто в общем-то. У меня есть опыт службы. Просто срочную службу проходил, но все-таки. Я люблю свою страну. Я желаю ей победы, и хочу внести свою лепту», - отметил один из будущих контрактников.

Еще один доброволец сообщил, что в зоне спецоперации у него служат близкие люди, которым он хотел бы помочь.

«Много близких людей там, братьев, односельчан. И я тоже не хочу остаться в стороне. Приехал сюда, подписал контракт», - говорит мужчина.

Поступить на службу в московском пункте отбора могут не только жители столицы, но и уроженцы других регионов России и даже иностранные граждане. Военнослужащие, отправляющиеся в зону спецоперации из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

В центр на улицу Яблочкова обращаются не только мужчины, но и девушки. Женщины могут проходить военную службу в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой военно-учетной специальности.

Заключить контракт могут люди от 18 до 60 лет. Для оформления добровольцам нужно захватить с собой паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Он работает ежедневно, без обеда и выходных. Будущие контрактники отмечают удобно организованную работу центра. В пункте кандидаты проходят медкомиссию и профессиональное собеседование с инструкторами. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок прохождения службы по контракту в каждом случае определяется индивидуально, минимальный срок составляет 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО новобранцы проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны РФ.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.