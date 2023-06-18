Москвичу, сбившему двух лосей на МКАД, грозит штраф на 160 тысяч рублей

Взрослый лось весит от 250 до 450 килограммов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жуткие кадры гибели двух лосей опубликовала Прокуратура Москвы. На МКАД в районе Битцевского лесопарка через дорогу резко рванула семья лосей - четыре здоровых животных. Внешнюю сторону сохатые перебежали, а вот на внутренней, продолжая двигаться по траектории наперерез автомобильному потоку, двое из них со всего маху врезались в «Киа».

Как стало известно KP.RU, один лось погиб сразу, второй еще какое-то время был жив, но спустя несколько минут тоже умер. Двое остальных пересекли дорогу без повреждений и убежали в лес.

Водитель иномарки каким-то чудом отделался лишь порезами от разбитого стекла.

Сама машина после столкновения с лосями восстановлению не подлежит - от передней части почти ничего не осталось.

- Взрослый лось в наших краях весит от 250 до 450 килограммов, - рассказал KP.RU главный редактор «Русского охотничьего журнала» Михаил Кречмар. - Так что столкновение автомобиля с ним - это очень серьезно. Судя по всему, дорогу перебегала семья. Мама и ее взрослые дети, рожденные в разные годы. Потому что лосихи рожают только весной - не больше двух лосят, а отец от «семьи» сразу уходит. Лосята подрастают и какое-то время ходят с матерью.

- Странное дело - получается, что животные бежали со стороны обрасти в пределы МКАД. Зачем?

- Не могу ответить на ваш вопрос. Я тоже удивлен. Могу предположить, что выйдя к большой дороге с кучей машин, оказавшись на обочине, лоси и сами не понимали, что делать. Карт и интернета у них нет, где границы города, а где нет, они не понимают. У нас в пределах МКАД, на территории нацпарка «Лосиный остров», постоянно живут до десятка лосей. И они в любой момент могут ломануться через кольцевую. Это никак не прогнозируется.

При этом в прокуратуре сообщили, что поставили на контроль «вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде в результате гибели животных». Штраф за одного сбитого лося - 80 тысяч рублей. За двоих, получается, 160 тысяч.

- И действительно могут заставить заплатить? Но ведь очевидно, что водитель не мог избежать столкновения с лосями. Он же не на лесной дороге их сбил, превысив скорость.

- Могут и оштрафовать. Здесь многое зависит от настроения правоохранительных органов, - резюмировал Михаил Кречмар.