Спецназовца, спасавшего лосят-сирот, обвиняют в похищении животных

Алексей Седой занимается выхаживанием лосят. Фото: Личный архив героя публикации

Еще пару лет назад у Алексея Седого был в интернете имидж практически Робин Гуда. Отставной военный плюнул на внешний мир, прикупил себе земли на окраине Подмосковья, построил хуторок и начал там выхаживать лосят. У кого мамку браконьеры застрелили, у кого - машиной сбило. Седой завел блог «Отец лосей», в котором подробно рассказывал о своем быте и питомцах.

Вокруг него очень быстро возникло сообщество сочувствующих - несколько тысяч подписчиков. Люди помогали, в том числе и денежкой, обустраивать большие загоны для свободного выгула сохатых, покупать корма, медикаменты и так далее.

И вдруг на тебе: месяц назад на хуторок под Шаховской внезапно нагрянули сотрудники полиции и прокуратуры. Изъяли четырех лосят. А сам Седой оказался фигурантом уголовного дела - якобы он незаконно забирал животных из живой природы и в результате на ферме только в нынешнем мае умерли двое лосят.

Следом в интернете начали появляться громкие разоблачения. Что на самом деле никакой он не спецназовец (мол, придумал себе красивую легенду), а обычный мошенник. Собирает с доверчивых подписчиков деньги и тратит на себя.

Пока полиция занимается расследованием, в соцсетях идет битва хейтеров и поклонников Седого. Одни пишут обращения в его поддержку, другие - заявления с требованием провести проверки еще и на то, и на это.

Так кто же он, «отец лосей», - мошенник или жертва оговора?

Седой завел блог «Отец лосей», в котором подробно рассказывал о своем быте и питомцах. Фото: Личный архив героя публикации

ХОЗЯИН И ЕГО УСЛОВИЯ

В 2020 - 2021 годах Седой рассказывал в соцсетях дикие вещи. Троих его питомцев отравили, подсыпав что-то в траву. Позже, пока он ездил в поселок, порезали сетку, криками выгнали лосят в лес и охотились на них. Он нашел останки одного лосенка (его, судя по следам, застрелили почти в упор, потому что людям бедолага доверял и сам подошел), второго спустя несколько дней обнаружили в 20 км от фермы - живого, но с пулей в холке. Третий пропал без вести.

Алексей встретил меня у шлагбаума, за которым начинается его частная территория. Несколько минут по грунтовке на машине до самого хутора - территории, обнесенной профлистом. Внутри - небольшой деревянный домик, в котором живет сам Алексей, и несколько огороженных сеткой загонов. В дальнем бродят красавцы лоси. Сейчас как раз обед - добровольцы, помогающие Седому, привезли из леса вязанки веток.

Лоси обедают в загоне. Фото: Александр РОГОЗА

ТРОЕ СУТОК В ОБНИМКУ С ЛОСИШКОЙ

- 2 мая мне позвонили... - Алексей Седой пересказывает хронологию событий вокруг уголовного дела.

Звонил житель Весьегонского района Тверской области. Мол, прошлым вечером слышали в лесу стрельбу. Понятно, что браконьеры - сезон охоты-то еще в феврале закончился. Поутру пошли они с отцом проверить место, где стреляли.

- Там они находят много стреляных гильз, а из-за деревьев к ним выходит лосишка. Всего несколько дней от роду. К девочке решили не приближаться, но она сама за ними так в деревню и пришла. Видимо, взрослую лосиху браконьеры убили.

Первый месяц лосята кормятся только молоком матери. Оно жирное, 16% - в 3 - 4 раза жирнее коровьего. Без молока мальцы в течение пары дней могут умереть от обезвоживания и голода. Каждый час на счету. Мужики начали обзванивать разные службы, но никуда не дозвонились - майские праздники.

- Нашли в интернете мой телефон, - объясняет Седой. - Мы договорились выехать друг другу навстречу. Лосенка мне передали в Твери.

Седой оказался фигурантом уголовного дела Фото: Александр РОГОЗА

ШЕСТЬ МИНУС ДВА

Эту девочку Седой выходил. А 10 мая ему позвонила женщина из Клинского района Подмосковья - обнаружила обессилившую лосишку на территории нацпарка «Завидово».

- Девочка уже на тот момент была в тяжелом состоянии. Голова заваливалась набок, она шаталась, падала. Женщина забрала ее домой - животное уже откровенно погибало. Звонила куда только можно - от 112 до Минприроды. Где-то просто не брали трубку, где-то футболили.

Лосишку привезли на хутор, но через сутки она умерла.

- Я звонил на Шаховскую ветеринарную станцию - часто вызываю их на помощь. Но у них на тот момент свободных сотрудников не было.

Вскрытие показало воспаление легких, печени, желудка. Алексей считает, что это последствия голода и переохлаждения. (6 - 9 мая ночью температура в Клину падала до -4.)

12 мая на хутор Седого поступило сразу четыре лосенка. Спустя двое суток, 14-го, один из них скончался. О гибели животных Алексей сообщил сам - в соцсетях и местным ветеринарам. А уже 18-го к нему приехала целая делегация силовиков и сотрудников Нацпарка «Лосиный Остров».

Александр Седой - отставной военный. Фото: Личный архив героя публикации

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ЗАПАШНЫЙ?

В интернетах про Алексея Седого пишут много. Например, что он в спецназе вообще никогда не служил.

- Не могу говорить всех подробностей, но после срочной я остался на службе и находился в системе много лет, бывал в горячих точках! - возмущается Седой и показывает удостоверение участника боевых действий.

- Про меня пишут, что я якобы собираю с подписчиков деньги на нужды фермы, а сам трачу их на себя - машину вот эту якобы купил, огромный особняк. (В областной прокуратуре сообщают, что начата проверка по расходованию пожертвований. - Авт.) Это ложь. Машину я купил намного раньше. А если у меня был бы особняк, разве бы я жил в этом крохотном домике на хуторе? Сбор средств я провожу всегда целевой. На покупку стройматериалов. Можете проверить - все на участке. У меня вопрос один: если в соцсетях пишут такие обвинения, где доказательства?

- Еще говорят, что вы нескольких лосей отдали на съедение хищникам Эдгарда Запашного...

- То есть я годами порхаю над каждым лосенком, чтобы сдать его на мясо?! С Эдгардом Запашным я беседовал ровно два раза - по телефону, как эксперт радиопрограммы, которую он ведет.

МЕСТЬ БРАКОНЬЕРОВ

Вообще Седой уверен, что против него в интернете развязана целенаправленная кампания. Мол, есть люди, которым за эту «работу» платят.

Какой в этом смысл? Ну не рейдеры же собрались захватывать ферму по выращиванию лосей?

- За последние пару лет я участвовал в разоблачении нескольких высокопоставленных браконьеров, - говорит бывший спецназовец. - В разных регионах. Эти случаи заканчивались уголовными делами, увольнениями и судимостями. Среди «пострадавших» есть люди, для которых ничего не стоит выделить на уничтожение моей репутации несколько миллионов рублей.

Версия звучит странно.

- До этого было уже три волны жалоб на меня, - продолжает Седой. - С теми же аргументами. Приходили с проверками и не находили никаких нарушений. А тут - раз и уголовное дело сразу. Меня обвиняют, якобы я забирал этих лосят из природы. Но это не так. Есть свидетели - всех эти шестерых лосят, включая тех, что потом умерли, я брал у звонивших нам людей на территории населенных пунктов. Не в лесу!

Конечно, правоохранительные органы, как говорится, разберутся. Сначала думаешь: сдались ему вообще эти лоси? А потом понимаешь, что человеку здесь, в лесу, просто максимально хорошо. Людей здесь мало, вот чего.

Прощаясь, договорились, что Седой пришлет телефоны людей, которые передавали ему лосей, - чтобы они под запись подтвердили, что не Седой, а они обессиливших малышей из леса в деревни выносили. Несколько раз повторял свою просьбу в соцсетях, Алексей обещал.

Прошло шесть дней. Но Седой так ничего и не прислал.

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