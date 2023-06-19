Сергей Собянин открыл после реконструкции детскую поликлинику в Даниловском районе

На открытие поликлиники приехал мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Когда мы зашли сюда, то были поражены, как тут стало красиво. У меня теперь новый, светлый кабинет в теплых тонах, современное оборудование, все удобно и комфортно. Работа - это вторая семья, мы здесь проводим много времени, приятно, что теперь мы находимся в таких прекрасных условиях, - Лолита Бабаева работает подростковым врачом, в профессии она уже 30 лет, 14 из них - в детской поликлинике номер 91 в Даниловском районе Москвы.

Весной прошлого года ее закрыли на реконструкцию. Трехэтажное здание было построено в 1965 году, медпомощь там оказывают примерно 10 000 детей.

Фото: Иван Макеев

- Врачи частично переехали в другое здание - на Космодамианской набережной, для пациентов запустили специальный автобусный маршрут, чтобы удобнее было добираться, но все равно многие с нетерпением ждали, когда мы заработаем снова, - призналась администратор поликлиники Ольга Леонова. - Именно она встречает теперь пациентов на входе и помогает сориентироваться, как и к какому врачу отправить ребенка.

19 июня поликлиника открылась после реконструкции, и Мария Струкова с 5-летней дочкой Самирой пришла сюда в числе первых.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Тут все очень изменилось и внутри и снаружи: территорию благоустроили, а в самом здании стало как будто бы больше пространства и воздуха. А оформление какое прекрасное! Дизайнерам отдельная благодарность! - отметила Мария Струкова.

На открытие поликлиники приехал и мэр Москвы Сергей Собянин. У маленькой Самиры он спросил, куда она пришла - мол, понимает ли, что это за здание?

- Поликлиника, - четко ответила девочка мэру. - Только очень красивая.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Это здание действительно не просто отремонтировали, но фактически полностью перестроили: поменяли коммуникации, заменили фасад, переделали внутренние перегородки и стяжки пола, выполнили внутреннюю отделку с необычными дизайнерскими решениями - мягкими уголками и имитацией дерева в зоне ожидания, чтобы дети не скучали, пока ждут приема врача. Кроме того, здесь развели потоки здоровых и больных инфекционными заболеваниями детей, обустроив для второй категории отдельный вход через фильтр-бокс.

Этим летом в Москве открыли восемь детских и взрослых поликлиник в разных районах города, семь из них - после капремонта, одна - филиал 191-й взрослой поликлиники в Измайлово - новая, здание на Измайловском проспекте, 163 построили с нуля.

- Сегодня слушала пациентов - как красиво и удобно все сделано, - поделилась радостью главврач 191-й поликлиники Мария Соколова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В том же духе высказались и другие ее коллеги: и врачи, и пациенты успели оценить качество работ и перепланировки в лечебных заведениях.

- Мы продолжаем реализацию нашей программы развития здравоохранения, чтобы московские врачи имели самое лучшее оборудование и самые широкие возможности для помощи своим пациентам, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - На сегодняшний день мы завершили реконструкцию 89 поликлиник из 201, включенной в городскую программу модернизации амбулаторного звена. Остальные 112 зданий находятся в работе, большинство – в высокой степени готовности, они откроются уже через несколько месяцев.

Ну а маленькие пациенты ремонтами интересуются не очень. Они осмотрели рисунки на стенах, поиграли в мягкой зоне, а потом быстро сориентировались в новом пространстве и нашли подарки для самых смелых (там есть резиночки, блокнотики и разнообразные игрушки) и кафе у входа: так поход к врачу сам собой превратился в веселое приключение.