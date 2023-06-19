Ночь летнего солнцестояния в Москве и области будет аномально холодной, до +3 градусов

В ночь на летнее солнцестояние воздух остынет до +3 градусов. Фото: Shutterstock

После знойных выходных в Москве, казалось бы, установилась идеальная летняя погода. Светит солнце, небо синее, ни дождинки, и при этом нет изнуряющего пекла. В понедельник, 19 июня, воздух прогрелся до +22…+24 градусов (конечно, это температура в тени, на солнцепёке в середине дня кажется, что на улице жарища).

Однако нынешняя погода необычна не дневными температурами, а ночными. Сейчас стоят самые короткие ночи в году, до летнего солнцестояния остаётся всего пара дней. Казалось бы, если от заката до восхода всего 6,5 часов, воздух просто не успеет остыть. И тем не менее: в ночь на понедельник в соседних с нами областях центра Европейской части России - Ярославской и Костромской - случилось заморозки, рассказали в Московском метеобюро. Чисто символические, до -0,4 градуса, но для второй половины июня это более чем странное явление.

В Московской области до заморозков дело не дошло. Но тоже было непривычно зябко. Холодные всего - в Черустях на востоке области, +3,7 градуса.

Такая же освежающая ночь ждёт жителей столицы и Подмосковья в среду, 21 июня, предупреждают в Гидрометцентре России. То есть как раз на летнее солнцестояние! Воздух остынет до +3 градусов. Не рекорд, но на грани. В Москве самая низкая температура для 21 июня за всю историю метеонаблюдений +2,7 градуса, она была зафиксирована больше столетия назад, в 1910 году. Сейчас близкие к этому рекорду холода вероятны все же по области, в самом мегаполисе вряд ли.

Почему самые короткие ночи вдруг стали аномально холодными?

- Виновник - скандинавский антициклон, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

С одной стороны, этот атмосферный вихрь с высоким давлением обеспечивает нам ясную и сухую погоду. С другой - прибыл он с севера и принёс с собой холодные воздушные массы. Днём солнце быстро прогревает воздух, а по ночам, какими бы короткими они ни были, он столь же стремительно остывает. Спасти от выхолаживание могут облака. Минувшей ночью, когда Черусти под чистым небом мёрзли при +3 градусах, в Серпухове и Кашире было облачно, и почти на десять градусов теплее, +13.

В среду после прохладной ночи днём ожидаются вполне комфортные +23…+24 градуса. В четверг, 22 июня, уже +27 градусов. И по-прежнему солнечно и сухо.

В пятницу, 24 июня, синоптики Гидрометцентра вновь обещают чуть более прохладную погоду, +23…+25 градусов, и кратковременный дождь. А в выходные жарко, +27…+28. И ночи уже по-настоящему летние, +16…+18 градусов.