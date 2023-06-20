«Козление» и 41 погибший: Пилоту самолета, который сгорел на посадке в Шереметьево, дали 6 лет колонии-поселения

Бывший командир сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Химкинский городской суд сегодня вынес приговор Денису Евдокимову - пилоту пассажирского самолета, который в 2019 году загорелся после посадки в аэропорту Шереметьево. Тогда погиб 41 человек - люди просто не успели выбраться из салона.

5 мая 2019-го «Суперджет» компании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск. Однако при наборе высоты в самолет попала молния, что привело к отключению автоматики. Система перевела полет в режим автопилота. Летчики сумели перехватить управление и приняли решение вернуться в Шереметьево. Спустя 28 минут после вылета «Суперджет» снова приземлился, но во время посадки загорелся...

Тогда эксперты объясняли, что садиться с полными баками было очень рискованно - во время посадки на взлетно-посадочную полосу тяжелый лайнер несколько раз подпрыгнул (на сленге пилотов это называется «козление»), стойки шасси пробили топливе баки (они находятся в нижней части фюзеляжа и на крыльях) и керосин мгновенно вспыхнул. Из 78 человек, находившихся на борту (73 пассажира и 5 членов экипажа) выжили только 37.

42-летний (на тот момент) командир экипажа Денис Евдокимов был арестован. Как выяснилось, в гражданской авиации он до этого отработал менее 4 лет, а до этого был военным пилотом - в звании подполковника. Является сыном генерал-майора авиации Александра Евдокимова.

Пилота обвинили в грубом нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Ошибки пилотирования выявили эксперты Международного авиационного комитета и подтвердил Следственный комитет. Сам Денис Евдокимов свою вину не признал - он настаивал, что катастрофа произошла из-за неисправности самого самолета.

Максимальное наказание по статье обвинения - до 7 лет лишения свободы. На судебном заседании в конце мая прокурор попросил для Евдокимова 6 лет колонии-поселения. Сегодня Химкинский суд принял решение отправить командира экипажа на те же 6 лет в колонию-поселение.

«Кроме того, суд взыскал с виновного 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил три года занимать должность пилота самолета», - уточнили в Следственном комитете.