Обычное хулиганство вскрыло криминальную историю с "поимкой злодея": студенту грозит пять лет тюрьмы за взрыв петарды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очевидцы слышали громкий хлопок (взрыв!), а потом из дверей банка повалил дым. Еще через несколько мгновений из из здания выскочил молодой человек с перепуганным лицом. Но далеко не ушел - был скручен работниками банка и потом покорно дожидался в их компании приезда полицейских.

Таким увлекательным получилось вторничное утро в подмосковных Химках.

Разобрались: в буфере у банкоматов рвануло, слава богу, не самодельное взрывное устройство, а пучок петард. Рвануло громко и сильно - прокоптилась одна из стен, с потолка отвалились несколько панелей - но никто из людей, тьфу-тьфу-тьфу, не пострадал.

Задержанный - 19-летний студент столичного вуза Максим Захаров.

Первые минуты он пытался убедить сотрудников полиции, что все в порядке - он и сам участвует вместе с ними в «спецоперации».

Как выяснилось, молодой человек стал жертвой телефонных мошенников (скорее всего - с Украины). Рабочая схема: позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, попросили помочь поймать одного злодея, а для этого нужно было перевести на специальный счет все свои деньги. И еще в кредит немного взять.

По словам Максима, в общей сложности он перечислил «полицейским» около 3 миллионов рублей. А «шоу» в банке должно было стать финальным аккордом перед поимкой злодея. После чего все деньги студенту обещали тут же вернуть.

«Меня смогли убедить, что проводится операция по задержанию мошенника. И мне нужно подать сигнал в виде фейерверка», - заявил Захаров на допросе.

Впрочем, молодой человек теперь не только жертва разводки, но и фигурант уголовного дело. Оно было возбуждено по статье «Хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия». Юному Максиму грозит до 5 лет колонии.