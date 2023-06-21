Дополнительные маршруты Большого кольца метро в Москве: Две станции «Электрозаводская» соединят переходом, на «Авиамоторной» откроют второй вестибюль

Между «Каховской» БКЛ и «Севастопольской» Серпуховско-Тимирязевской линии построят дополнительный подземный переход. Его длина - около 100 метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

После запуска Большой кольцевой линии метро (БКЛ) ее продолжают соединять с другими ветками. Для этого прокладывают новые переходы и строят дополнительные вестибюли. В Стройкомплексе Москвы рассказали, где еще в ближайшее время пассажирам станет удобнее.

СЕРАЯ ВЕТКА ПРИБЛИЗИТСЯ

Между «Каховской» БКЛ и «Севастопольской» Серпуховско-Тимирязевской линии построят дополнительный подземный переход. Его длина - около 100 метров.

«Маршрут проложим под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховки, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Чтобы пройти к переходу, нужно будет спуститься по лестнице со стороны западного вестибюля или подняться по лестнице с платформы станции «Каховская» БКЛ и перейти зону кассового зала западного вестибюля».

Пока пассажирам для пересадки в этой точке между Большим кольцом и серой веткой нужно идти через переход на центральной части платформы. Ещё один не очень удобный вариант - топать по улице со стороны Чонгарского бульвара или улицы Каховки. Но скоро все изменится.

Новый подземный переход оформят примерно так же, как и западный вестибюль «Каховской». Все будет в сером и белом цветах. На полу - гранит, на стенах - мрамор. В потолочных нишах спрячут светодиодные светильники. Для инвалидов и пожилых людей по всему маршруту уложат тактильную и направляющую плитку.

Фото: stroi.mos.ru

ПО ЭСКАЛАТОРАМ - НА ПЕРЕСАДКУ

На «Авиамоторной» БКЛ откроют второй вестибюль. Там же появится и подземный переход под железной дорогой для пересадки на одноименную станцию Калининской линии метро. В этот коридор пассажиры смогут спуститься из распределительного зала «Авиамоторной» БКЛ по четырем эскалаторам длиной 40 метров.

Фото: stroi.mos.ru

Строящийся вестибюль и подземный переход помогут попасть на «Авиамоторную» Большого кольца в том числе со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц. Сейчас они отрезаны от метро путями Казанского направления железной дороги. Поэтому пока до станции подземки приходится добираться через надземный переход на шоссе Энтузиастов.

Фото: stroi.mos.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ МРАМОРНЫЕ БАРЕЛЬЕФЫ ВЕРНУТ

Переход протянут между двумя «Электрозаводскими» - БКЛ и Арбатско-Покровской линии метро. Маршрут длиной 95,5 метров пройдёт под железной дорогой Казанского направления. Пересадочный узел оформят в одном стиле со станцией Большого кольца и ее вестибюля. Для этого используют гранит черного, серого и красного цветов, а также белый мрамор. В переходе планируют также поставить лифт.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поскольку станция синей ветки является памятником культурного наследия, ее исторический вид и детали дизайна при соединении с БКЛ сохранят. Помимо этого, в новом переходе появятся два отреставрированных мраморных барельефа. Ранее их убрали на той же «Электрозаводской» 1944 года постройки из-за установки гермозатворов более 60 лет назад. На дюжине сохранившихся на станции барельефов изображены рабочие, строители, ткачихи, кузнецы, колхозники и другие герои труда. Скоро пассажиры увидят и «секретную» парочку - тоже с тружениками.

Фото: stroi.mos.ru

МОСТ НАД ЖЕЛЕЗКОЙ И АВТОДОРОГОЙ

Строителей соединяют сейчас и две станции «Текстильщики» - БКЛ и Таганско-Краснопресненской линии. Мостовой переход длиной порядка 140 метров пройдет над железной дорогой и автотрассой. Он свяжет северный вестибюль станции Большого кольца с вестибюлем одноименной станции фиолетовой ветки. По переходу пассажиры смогут выйти к соседним с метро автобусным остановкам. Новый коридор будет пропускать примерно 20 тысяч человек в час. Он станет дополнением к действующему городскому подземному переходу под железнодорожными путями. Это поможет разделить потоки между двумя линиями метро и наземкой в точке пересадки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫХОД ЕСТЬ

Для второго вестибюля станции «Рижская» БКЛ построят эскалаторный тоннель. Его длина - 124 метра. Пока здесь работает один вестибюль для пассажиров. Отсюда можно дойти до железнодорожных платформ, проспекта Мира, Водопроводного переулка, автобусных остановок, соседних домов и офисов.

Дополнительный вход появится в районе Водопроводного переулка. Наклонный тоннель свяжет здесь станцию с новым вестибюлем. Как и на самой «Рижской», для его отделки используют классический для московского метро серый гранит.

ЧТО ЕЩЁ

- Второй вестибюль появится на станции «Печатники» БКЛ. Он объединит вход на нее со стороны улицы Гурьянова и пересадку на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Рядом с ним разместится пешеходная галерея. Параллельно реконструируют лестничный спуск на платформу станции салатовой ветки. Пока для пассажиров работает один вестибюль с выходом к станции МЦД-2.

- Для будущей Бирюлевской линии уже сегодня прокладывают переход со станции «Кленовый бульвар» БКЛ на одноименную станцию пока строящейся рубиновой ветки. Напомним, цвет Бирюлевской линии недавно выбрали горожане на голосовании в «Активном гражданине». Пересадку сделают без длинных переходов. Пассажиры через примыкающий к станции БКЛ нижний вестибюль смогут подняться на эскалаторе к верхнему вестибюлю, связанному со станцией «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии.

Кстати, на БКЛ ранее запланировали не менее 20 пересадок на действующие радиальные ветки и еще три - на перспективные. К примеру, со станции «Новаторская» БКЛ проложат переход на Троицкую линию, со станции «Народное Ополчение» - на Рублево-Архангельскую линию.