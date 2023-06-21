Мэр Москвы открыл два участка на Московском скоростном диаметре

21 июня мэр Москвы открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра Фото: Михаил ФРОЛОВ

68 км скоростной дороги пересекает Москву с севера на юг. От магистрали М-11 "Нева" до М-2 "Крым" через всю столицу можно "долететь" буквально за 40 минут. Звучит невероятно, не правда ли? Но так и будет, когда в столице полностью откроют Московский скоростной диаметр. Этот момент все ближе, сегодня частично запустили его южный участок длиной 6,5 км.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ РАБОТ

Решение о строительстве Московского скоростного диаметра было принято еще в начале 2022 года. Новая бессветофорная 6-полосная трасса (по 3 полосы в каждом направлении) соединяет Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, притом с нее есть выходы на крупнейшие вылетные трассы и транспортные развязки, что делает ее максимально удобной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Основной участок Московского скоростного диаметра в сентябре прошлого года открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Отрезок пути длиной 40 км начинался от Бусиновской развязки (пересечение М-11 с МКАД) и пересекал весь город до Косинской эстакады на юге.

ЧТО СДЕЛАНО СЕЙЧАС

21 июня мэр Москвы открыл два участка южного направления Московского скоростного диаметра - от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 "Курьяново". Стройку начали в ноябре 2022 и закончили на полгода раньше, чем заложено в контракте.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сложность была в том, что одновременно в одном месте велись работы сразу на нескольких объектах: строился не только участок МСД, но и МЦД, станция метро "Печатники", плюс реконструкцию проводили на железной дороге, - вспоминает руководитель строительства АО "Мосинжпроект" Александр Копченко, работавший на этом участке.

Его коллега Очир Эренджеров дополняет: из-за МЦД и уже существующих дорог пришлось обдумывать график и схему движения транспорта, чтобы не останавливать его совсем. Кроме того, строители переложили более 300 км инженерных коммуникаций. В итоге получили скоростную трассу с бессветофорным движением.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы отметил сложность и важность этого проекта:

- За всю историю строительства в городе это один из самых сложных объектов, - заявил Сергей Собянин. - Здесь большая протяженность трассы, около полусотни искусственных сооружений - эстакад, тоннелей, мостов и др. Тем не менее, южное направление строится высокими темпами, и мы надеемся, что к осени оно будет запущено полностью. Уже сейчас его готовность составляет 70%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Что было сделано на южном направлении МСД:

- построены 2 участка МСД длиной 6,5 км и шириной в 6 полос (по 3 в каждую сторону);

- возведены 4 эстакады: 2 из них - по основному ходу (в районе станций МЦД-2 "Люблино" и "Перерва") и 2 эстакады-съезда (с МСД в сторону ТТК и на МСД в сторону Каширского шоссе);

- выполнена реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство участков на ул.Полбина (2,2 км) и ул.Шоссейной улицы (2,7 км);

- для транспортного обслуживания подстанции Скорой помощи № 8 (Шоссейная улица, д.98) организован двухполосный проезд длиной 357 м;

- для пешеходов возведен подземный переход вблизи станции МЦД-2 "Курьяново" (по адресу: ул.1-я Курьяновская,43);

- для снижения уровня шума вдоль основного хода МСД – от ул.Полбина до Курьяновского бульвара – установлены защитные экраны протяженностью 3,8 км;

- переложено 324 км инженерных коммуникаций.