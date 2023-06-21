Михаил Дегтярев: «Наша земля богата творческими людьми»

Александра Франк рассказала главе региона о фильме «Дальний Восток, я люблю тебя!». Фото: правительство Хабаровского края

Важности кинематографа в информационно-просветительской работе с населением была посвящена встреча губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева и Александры Франк - актрисы, сценариста и режиссера, которая представила в Хабаровске авторские работы в рамках Всероссийского просветительского проекта «Донбасс. Своими глазами».

Глава региона отметил, что проекты, которые знакомят все больше людей с жителями Донбасса, сегодня имеют большую ценность.

- Ваши фильмы о Донбассе широко известны зрителю. Хабаровский край тоже не остается в стороне, поэтому с первых дней СВО регион включился в поддержку пострадавшего субъекта, местных жителей и наших войск, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Губернатор подробно рассказал, как край работает с вынужденными переселенцами и помогает на передовой военнослужащим и их семьям. Кроме того, регион с прошлого года работает над восстановлением города Дебальцево, который находится под шефством края.

Режиссер, в свою очередь, поведала о деталях проекта «Донбасс. Своими глазами», создание которого стало возможным при поддержке полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. На днях в Хабаровске прошел показ документального цикла «Лики Донбасса», повествующего о простых жителях региона, а после зрителям был представлен фильм «Где проходит граница?». После сеанса зрители также могли задать напрямую автору свои вопросы.

Следующий проект, анонсированный Александрой Франк - художественный фильм, объединяющий несколько новелл, «Дальний Восток, я люблю тебя!». Планируется, что в создании картины примут участие местные мастера в области кино и телевидения. Режиссер выразила уверенность, что талантливые дальневосточники помогут сделать действительно качественный продукт.

Михаил Дегтярев заверил, что команда Франк может рассчитывать на всю необходимую помощь со стороны края.

- Наша земля богата творческими людьми. Мы уже снимаем два полных «метра»: истерн «Золото Умальты» и анимационный фильм про адмирала Геннадия Невельского. Поэтому с удовольствием подключимся и к вашему проекту, - заявил губернатор.