Душно, но интересно: сотни москвичей часами ждут своей очереди, чтобы прокатиться на электросудах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электросуда, аквабусы, электротрамвайчики - в столице появился новый вид транспорта, и народ еще не придумал, как его окрестить, чтобы было коротко и всем понятно.

- Мы из Волгограда, в Москве всего на несколько дней, вчера увидели, что бесплатно можно на электротрамвайчике прокатиться. Вот и приехали. Стоим ждем, - Валерий с семьей отстояли в очереди два часа, но ко входу продвинулись чуть больше, чем на половину. Родители готовы были уже сдаться, но 5-летняя Алина сказала твердо: "Хочу!" Так что вся семья осталась стоять.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Речные перевозки на электросудах по маршруту "Киевская" - "Сердце столицы" запустили 20 июня. До 23 июня - проезд бесплатный. Потом в будни он будет стоить 150 рублей, в выходные - 300.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Халява вызвала такой ажиотаж, что к обеду стало понятно: ситуация весьма и весьма сложная. На "Киевской" к часу дня столпилось примерно 300 человек, плюс еще 80 на шайбе-причале внизу. В трамвайчик сажали примерно по 40. На остальных остановках стояло человек по 50, но на борт брали столько, сколько сошло с корабля. Как вы сами понимаете, на берег высаживались единицы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нетерпеливое ожидание на "Киевской" немного сглаживали уличные музыканты, бесплатная вода и раскраски с карандашами для детей. Некоторые в очереди не выдерживали и уходили:

- Я тебе обещаю, что лично покатаюсь с тобой на этом трамвайчике на следующей неделе, - уламывал внучку пожилой мужчина. - И мороженое тебе куплю. Только пошли отсюда, сил больше нет стоять.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около двух часов дня людям объявили: "Киевская" и "Сердце столицы" станут конечными, всех пассажиров высаживать будут в обязательном порядке.

По очереди на причале "Сити Центральный" пронесся вздох облегчения. Подъехал следующий трамвайчик. Уехал. Очередь убавилась на одного человека. Оставшиеся взвыли:

- Мы тут час уже стоим, когда поедем-то?

- Покатались, и хватит, пусть каждый по одной остановке едет, а то мы так до вечера стоять будем! Высаживайте их на фиг!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Местные сотрудники пытались успокоить очередь, сообщали коллегам о "страждущих", но без команды "сверху" поделать ничего не могли. Пришлось отвлекать народ рассказами об электросудах, о том, как они устроены и почему так называются. Назревавший было бунт утих.

- Стоило ли оно того? - спрашиваю я у Сергея и Елены, которым посчастливилось прокатиться на электросудне в числе первых, отстояв в очереди всего полчаса.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Супруги растерянно смотрят друг на друга и на толпу вокруг.

- Там очень красиво, но душно, - наконец, выдают они вердикт. - Но интересно. Плыли очень тихо и плавно. Внутри все пахнет новыми механизмами. Если открыть окна или наладить систему вентиляции, вообще хорошо будет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Какие у вас ассоциации вызвала поездка? Назовите три слова, - спросили у супругов сотрудники контроля качества - они на месте из первых уст выясняли, какие плюсы-минусы увидели пассажиры во время поездки.

- Новинка. Интересно. Собянин, - засмеялась Елена. - Спасибо ему за очередную новинку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОНКРЕТНО

Время работы электросудов: с 7.00 до 22.00

Стоимость проезда: до конца лета - 150 руб. в будни, 300 - в выходные и праздники, дети до 7 лет бесплатно. Возможна оплата "Тройкой", банковской картой и биометрией.

Маршрут: причалы "Киевский" - "Трехгорный" - "Сити-Багратион" - "Сити Центральный" - "Кутузовский" - "Сердце столицы"