Депутат МГД Козлов: Москва задаёт стандарт организации работы пунктов отбора контрактников

Депутат Александр Козлов (справа) посетил единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В столичном пункте отбора на военную службу по контракту 21 июня побывал депутат Мосгордумы Александр Козлов. Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению высоко оценил работу сотрудников центра на улице Яблочкова. По его словам, в российских регионах активно перенимают опыт московских коллег по организации таких пунктов.

«Все организовано на высоком уровне. Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса», –отметил Александр Козлов.

Парламентарий приехал на улицу Яблочкова, чтобы поддержать добровольцев, отправляющихся в зону СВО. Александр Козлов пообщался с посетителями пункта, которые рассказали ему о своих впечатлениях.

«Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. И это действительно является преимуществом. Бегать по разным инстанциям, собирать справки никто не хочет. А здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – сообщил Александр Козлов.

Депутат МГД отметил, что работу пункта организовали по самым высоким столичным стандартам. Налаженные связи между разными ведомствами позволяют посетителям без проблем оформлять необходимые документы и оперативно решать возникающие вопросы.

«Как всегда чувствуются высокие московские стандарты. В одном месте человек, который пришел подписывать контракт, получает все необходимые консультации. Межведомственное взаимодействие позволяет организовать получение нужных документов, пройти медицинское освидетельствование, психологический отбор», – рассказал депутат.

Александр Козлов напомнил о важности поддержки людей, записавшихся на военную службу по контракту. Они сделали серьезный шаг, и на этом этапе им необходимо всестороннее содействие государства и общества.

«Важно организовать постоянную поддержку, взаимодействие, общение. Все должны понимать, что заключение контракта не оставляет человека один на один с собой. Вся страна поддерживает ребят – и государство, и общество. И это настраивает на позитивный лад, на достижение результата - победу в специальной военной операции», – подчеркнул Александр Козлов.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: на военную службу берут и жителей других регионов, и иностранных граждан. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту в Москве работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.