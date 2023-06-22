Будущие контрактники назвали верность Родине главным мотивом своего решения

Посетители пункта на улице Яблочкова рассказали журналистам, почему они хотят отправиться защищать Родину. Фото: Ярослав ЧИНГАЕВ.

В столичный пункт отбора на военную службу по контракту ежедневно приходят люди, желающие стать военнослужащими и поехать в зону СВО. Посетители центра на улице Яблочкова объяснили журналистам, почему они хотят отправиться защищать Родину. Своим главным мотивом добровольцы назвали чувство долга и верности своей стране.

Один из посетителей рассказал, что уже побывал на новых территориях России и своими глазами видел, что там происходит. После этого мужчина не смог оставаться в стороне: он решил подписать контракт и поехать защищать мирных жителей.

«Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами. В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда», - рассказал доброволец.

Еще один посетитель считает, что защищать Родину – это его долг. По словам новобранца, родные полностью поддерживают его решение отправиться в зону СВО.

«Долг зовет. Молодые должны рожать детей, а мы, естественно, за них воевать. Это самое главное, что семья поддерживает», - сообщил мужчина.

Посетители отмечают, что работа пункт отбора на военную службу организована очень удобно, здесь можно быстро и без лишних бюрократических проволочек оформить все необходимые документы.

«Я только документы заполнил и сейчас медкомиссию буду проходить. Все дали, все показали, все объяснили, как и что делать. Все нормально», - подчеркнул кандидат.

Ранее пункт отбора на улице Яблочкова посетил депутат Мосгордумы Александр Козлов. Председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению также высоко оценил работу сотрудников центра.

«Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно. И это действительно является преимуществом. Бегать по разным инстанциям, собирать справки никто не хочет. А здесь собраны лучшие специалисты из МФЦ, из поликлиник», – отметил Александр Козлов.

По его словам, в российских регионах активно перенимают опыт московских коллег по организации таких пунктов.

«Все организовано на высоком уровне. Мы знаем, что приезжают коллеги из других субъектов Российской Федерации, чтобы посмотреть, как организовано это в Москве, перенять опыт. Москва показала высокий стандарт организации процесса», – отметил Александр Козлов.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. В ряды вооруженных принимаются люди от 18 до 60 лет. В столичный пункт могут обращаться не только москвичи: на военную службу берут и жителей других регионов, и иностранных граждан.

Всю необходимую информацию об условиях поступления, выплатах и льготах для военнослужащих можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.