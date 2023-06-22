На Москву обрушатся грозовые ливни из стратосферы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя в Москве завершится громом, молниями, короткими и мощными ливнями, а может даже градом. Летнее ненастье принесёт скандинавский антициклон, объясняют синоптики Московского метеобюро. В ночь на пятницу, 23 июня, он «нырнет» с северо-запада, и его атмосферные фронты окажутся над Московской областью. В небе над столицей появятся мощные кучевые облака, уходящие на высоту до 11 тысяч метров - то есть в нижнюю стратосферу, добавляют в центре «Фобос». Из них-то и прольются сильные дожди.

- Дождь начнётся ранним утром, около 5-6 часов. Максимальная интенсивность ожидается позже, в 8 - 9 часов, как раз когда москвичи пойдут на работу, - поделилась подробностями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Затем дождь немного ослабеет, а в середине дня опять усилится. К вечеру зона осадков сместится на восток Подмосковья.

В разных районах мегаполиса и области за сутки выльется 10 - 20 мм осадков, то есть до двух ведер воды на квадратный метр. Ветер во время грозы усилится до 17 - 18 м/сек. И будет нежарко. +20…+22 градуса.

В субботу и воскресенье температура почти такая же, +21…+23 градуса, пройдут кратковременные дожди.

На следующей неделе вновь потеплеет до +25…+27 градусов, обещают в Гидрометцентре России. А короткие дожди будут идти ежедневно. Что хорошо для дачных посадок, и снижения пожароопасности. До сих пор июнь 2023 был очень сухим, за три недели выпало всего 19 мм осадков - при норме 77 мм.