Москва - активная, а я - спортивная! Как попасть на йогу на крыше и на занятия по роллер-спорту

- Раз, два, три, четыре. Ноги выше! Ну, и шире. Фото: Андрей АБРАМОВ

«Доступный спорт для каждого» - такой лозунг провозгласили московские власти. Москвичи могут записаться в бесплатные секции по плаванию, футболу, настольному теннису, боксу, художественной гимнастике, фитнесу и много чему еще - всего в списке 23 позиции, включая загадочный флорболд (это командная игра с пластмассовым мячом и клюшками). Вот только для записи на section.mosgorsport.ru необходима московская регистрация (по месту жительства или по месту пребывания).

Что делать, если ни того, ни другого нет? Воспользоваться программой «Мой спортивный район».

Зимой в рамках этого проекта всех желающих учили кататься на коньках, лыжах (даже горных), летом обещают роллер-спорт, бадминтон, фитнес, футбол, волейбол, а еще йогу, зумбу и др. Рассказываем, как это работает, а также где и чем можно заниматься.

Занятия доступны для детей и взрослых, тренировки ведут профессиональные тренеры Могорспорта. Записаться на них могут все желающие на сайте moysportrayon.moscow.sport

Все виды спорта поделили на две категории в зависимости от того, где они проходят - в парках (и на дворовых площадках) или на крышах. Выбираете одну из категорий, после чего на карте вам покажут все локации, где проходят тренировки. Ищете подходящую, и потом система перенаправляет вас на страничку с расписанием занятий, где видно количество доступных мест. Заполняете регистрационную форму, получаете на почту бесплатный билет, идете в нужную дату и время на занятие. Все просто.

Рассказываем, как попасть на йогу на крыше и на занятия по роллер-спорту. Бесплатно и во всех районах столицы.

Достаем любимые коврики и вперед - практиковать асаны. Фото: moysportrayon.moscow.sport

Крыши

Спецпроект «На высоте» предназначен только для взрослых с 18 лет.

Доступны занятия по йоге, зумбе, танцевальному фитнесу, плюс растяжка.

Пока что локаций шесть, все - в райцентрах, которые представляют собой реконструированные кинотеатры: «Нева» (ул. Беломорская, 16А) и «Рассвет» (ул. Зои и Александра Космодемьянских, 23) в САО, «Будапешт» (ул. Лескова, 14) и «Марс» (ул. Инженерная, 1) в СВАО, «Эльбрус» (Кавказский бульвар, 17) и «Нагорный» (Чонгарский бульвар, 7) в ЮАО.

Алгоритм записи тот же - через сайт, на йогу нужно приходить со своим ковриком.

Важные вопросы Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Парки

В парках и на дворовых площадках (со специальным оборудованием, разумеется) доступны занятия по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону. Скоро откроется секция по роллер-спорту. Фитнес и ролики доступны взрослым начиная с 18 лет, остальные тренировки ждут и взрослых, и детей (с 10 лет).

Оборудование на площадках вроде бы должно быть, но организаторы по возможности просят приносить еще и свое.

Чуть ли не в каждом столичном парке есть площадки для воркаута или отдельные тренажеры. Если компания посторонних людей вам не мила, заниматься можно самостоятельно. Комплекс упражнений, правильная техника и советы тренера записаны на видео в рамках проекта «Показать за 60 секунд» и выложены на сайте 60seconds.moscow.sport.

Из минусов - к каждому из упражнений идет заставка с приветствием тренера, так что к 5 - 6-му видео это надоедает.

А ЧТО ЕЩЕА

- 24 июня в Строгино Wake Park (ул. Исаковского, 37, корп. 2, стр. 1) пройдут международные соревнования по вейкборду -

Кубок Содружества. Можно будет не только на спортсменов посмотреть, но и самим попрыгать на батутах и прогуляться на SUP-бордах.

Для этого нужна регистрация на stroginowakepark.timepad.ru/event/2463264/

- 25 июня в Музее-заповеднике «Царицыно» запланирован 9-й Международный день йоги. Медитации начнутся с 8 утра. Кроме собственно йоги посетителям обещают еще розыгрыш призов, фотозоны, чайные, гвоздестояние, хедлайнером музыкальной программы заявлена группа «Браво».

- 1 июля в «Лужниках» пройдет День московского спорта. Организаторы обещают активности для детей, начиная с трех лет (в специальной зоне), квесты, спортивные челленджи, а также соревнования по самокатному спорту, настольному теннису, стритболу (уличный баскетбол), брейк-дансу, мини-футболу, а также свободные игры для всех желающих в шахматы, домино, бадминтон, фрисби. Обещают даже научить собирать кубик Рубика.

Подробный список грядущих спортивных мероприятий опубликован на портале «Московский спорт».