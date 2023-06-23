На освобожденных от самостроя участках в Москве ставят детские площадки, прокладывают прогулочные зоны и оборудуют автостоянки

В Госинспекции по недвижимости рассказали, что появляется на месте бывших нелегальных объектов Фото: Андрей АБРАМОВ

За 12 лет в Москве убрали порядка 17,6 тыс. объектов-самостроев. Если перевести эту цифру в площадь, то получится около 8,5 млн квадратных метров. Освобожденные территории вновь вводят в оборот для нужд жителей. Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров привел ряд примеров:

— В СВАО вместо незаконного торгового павильона по адресу: улица Амундсена, 14А засеяли газон, а в Таганском районе появилась бесплатная автостоянка рядом с жилыми домами.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что с 2011 года специалисты контрольного ведомства выявили почти 24 тысячи самостроев. Их общая площадь более 11,5 миллиона квадратных метров. После ликвидации объекта территорию приводят в порядок, благоустраивают и создают новые общественные пространства.

Ярким примером возвращения земли в интересах жителей и города служит фестивальная площадка «Московские сезоны» в Чертаново Северное. Ранее на занимаемой ею территории был нелегальный торговый комплекс. Его снесли, а участок озеленили, благоустроили, сделали игровую зону для детей и установили павильон для торговли фермерской продукцией.

В задачи Госинспекции входит не только выявление нарушений и демонтаж самостроев, в случае отказа собственника устранить нарушение. Сотрудники контрольного ведомства также ведут профилактическую работу. С 2019 года провели порядка 62 тысяч мероприятий разного формата — от круглых столов и вебинаров до индивидуальных консультаций. Для обсуждения смежных вопросов приглашают эксперты профильных ведомств.