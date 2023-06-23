Циклон из Скандинавии накрыл Москву: он провисит над столицей до конца месяца

В пятницу, 23 июня, практически с самого утра в столице зарядили дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 23 июня, практически с самого утра в столице зарядили дожди. Сильнее всего начало ливня было в Новой Москве. Там уже к 09:00 выпало 13 мм осадков или полтора ведра воды на квадратный метр. Это превышает число осадков за первые две декады июня. По прогнозам синоптиков, дождь будет до конца дня. Местами возможны грозы, ливень и усиление ветра до 17 м/с.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов давно предупреждал: в столичном регионе ко второй половине июня сложилась сложная ситуация. Осадков выпало катастрофически мало. Как и в по всей Центральной России. Это угроза урожайности, к тому же растет вероятность лесных пожаров.

— В этот четверг было полмесяца, как над столицей не пролилось ни капли. Образовался немалый дефицит осадков. Долгожданные дожди принес циклон с Балтики, — объясняет синоптик.

Циклон зародился в Скандинавии. Он принесет умеренные, а местами и сильные дожди от Твери до Рязани.

— Циклон как бы зависнет над всем Центральным округом, и весь конец июня пройдет под его диктовку, что означает преобладание облачной погоды с едва ли не ежедневными дождями и достаточно ровной температурой порядка +20-25 градусов Цельсия, не выше, — отмечает эксперт.

Впрочем это не означает безостановочные дожди. Так суббота еще отметится кратковременными осадками, а в воскресенье лишь очаги непогоды по области. Повторения дождей — не обильные, но все же — ожидаются и в последнюю неделю июня.

Вопреки непогоде, дорожная ситуация в столице для пятницы пока типичная. Днем пробки в районе пяти-шести баллов, в вечерний час-пик — до восьми. Наибольшие затруднения Дептранс столицы прогнозирует на МКАД, ТТК, Садовом и вылетных магистралях в сторону области.

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Куда сообщать о скоплениях воды в Москве

Если «непролазные» лужи образовались возле дома, то обращаться нужно в управу, префектуру округа. Проще всего оставить заявку через единый диспетчерский центр 8 (495) 593-53-53. О тех же проблемах на дорогах и дворовых проездах — жаловаться в «Мосводосток» 8 (495) 657-87-03. При затоплении подземных переходов отреагировать обязаны в «Гормост» 8 (495) 632-58-46.