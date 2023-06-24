Роспотребнадзор разрешил купание на 10 пляжах Москвы и водные процедуры на 38

Этим летом столичный Роспотребнадзор разрешил горожанам купаться в 10 локациях. Еще 38 признаны подходящими для отдыха без принятия водных процедур.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Этим летом столичный Роспотребнадзор разрешил горожанам купаться в 10 локациях. Еще 38 признаны подходящими для отдыха без принятия водных процедур. Каждая из зон оценивалась сразу по нескольким важным показателям, в том числе - очистка дна, чистота воды, дежурство на месте спасателей и медиков, наличие удобств типа туалетов, душа, раздевалок и др. Пробы воды специалисты берут регулярно, так что в зависимости от полученных результатов список мест, безопасных для плавания, может меняться. На самих пляжах соответственно висят таблички: "Купаться разрешено" или "Купаться запрещено".
Места, где купание разрешено:
Где: парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек
Как добраться: от м. «ВДНХ» пешком или на трамвае №11 до ост. «Площадь юннатов». От ст.м. «Сокольники» пешком через парк
Время работы: с 09:00 до 21:00
Бесплатно: фонтанчики с питьевой водой, игровая зона для детей, волейбольная площадка для взрослых
Платно: вейкбординг, катамараны, акваскутеры и надувные лодки
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: есть
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: нет
Прокат зонтиков и лежанок: нет
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
Где: водный стадион «Динамо», Ленинградское шоссе, 39с53
Как добраться: ст.м.«Водный стадион», далее 12 мин. пешком. Или на авт.№№ Т43, Т6, 2433 до ост.«Метро «Водный стадион»
Время работы: с 9.00 до 21.00
Бесплатно: волейбольная площадка, детская площадка
Платно: нет платных услуг
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: есть
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: нет
Прокат зонтиков и лежаков: нет
Спасатели: есть
Медпункт: нет
Парковка: нет
Где: 1-й Лихачевский переулок, 8
Как добраться: от ст.м. «Новогиреево» на авт.№№ 108к, 193к, 1169, 1209к до ост. «Терлецкий парк»
Время работы: круглосуточно
Бесплатно: детская площадка
Платно: прокат лодок
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: нет
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: нет
Прокат зонтиков и лежаков: нет
Спасатели: есть
Медпункт: нет
Парковка: есть
Где: ул. Таманская, вл.46 стр.1
Как добраться: от ст.м.«Хорошевская» или «Народное Ополчение», далее на авт. №Т21 до ост.«Берег Москвы-реки»
Бесплатно: душевые, спортивные площадки, детский городок, мини-птичник
Платно: лежаки, батуты, САПы, каяки, надувная горка, настольный теннис, зорб
Время работы: с 10-00 до 22-00
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: есть
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: нет
Прокат зонтиков и лежаков: есть
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
Где: 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 15
Как добраться: от ст.м.«Полежаевская» или «Народное Ополчение», далее на авт. №390 до ост.«Серебряный Бор»
Бесплатно: душевые, площадка для воркаута, детская площадка
Платно: лежаки, САПы, теннисный корт, волейбольная площадка, мангалы
Время работы: с 10-00 до 22-00
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: есть
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: нет
Прокат зонтиков и лежаков: есть
Спасатели: есть
Медпункт: нет
Парковка: есть
Где: ул. Академика Виноградова, 12
Как добраться: от ст.м. «Теплый стан» на маршрутке №388м до ост. «Парк Тропарево». От м. «Коньково» на авт. №295 или маршруткой №336 до ост. «Студгородок», далее один км пешком
Время работы: круглосуточно
Бесплатно: лежаки, детская площадка, волейбольная площадка
Платно: батуты, карусели, прокат лодок, катамаранов, роликов, велосипедов, самокатов
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: нет
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: есть
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
Где: ул. Воскресенская, 5
Как добраться: от м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» курсирует авт. №753М, до ост. «Посёлок Мещерский». От м. «Пионерская» и «Кунцевская» - авт.№575М до ост. «Поселок Мещерский» или «Новомещерский проезд»
Время работы: круглосуточно
Бесплатно: шезлонги, волейбольная площадка, беседки, кран с питьевой водой, детские аттракционы
Платно: прокат лодок, велосипедов
Кафе: есть
Туалеты: есть
Душ: есть
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: есть
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
Где: Зеленоград, Озерная аллея, 10
Как добраться: на электричке до ст. «Крюково», потом на авт. №№ 9,11 до ост. МИЭТ
Время работы: с 8.00 до 23.00
Бесплатно: детская зона, волейбольная площадка, воркаут
Платно: прокат лодок и катамаранов, аттракционы
Кафе: нет
Туалеты: есть
Душ: нет
Кабинки для переодевания: есть
Бесплатные зонтики и лежаки: есть
Прокат зонтиков и лежаков: нет
Камеры хранения: нет
Спасатели: есть
Медпункт: ест
Парковка: есть
Где: Зеленоград, ул. Филаретовская, 1 стр. 1
Как добраться: на электричке до ст. «Крюково», потом 20 минут пешком. Либо от м. «Речной вокзал» на авт.№400 до ост. «Октябрьская (Панфиловский проспект)»
Время работы: круглосуточно
Бесплатно: детская площадка, настольный теннис, волейбольная площадка
Платно: прокат лодок и катамаранов
Кафе: нет
Туалеты: есть
Душ: нет
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: есть
Прокат зонтиков и лежаков: нет
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
Где: Зеленоград, к 619
Как добраться: на электричке до ост. «Платформа Фирсановская», потом на авт. № 7 до ост. «7-й торговый центр»
Время работы: круглосуточно
Бесплатно: деревянные шезлонги, детская площадка, мини-зоопарк, футбольная площадка
Платно: прокат лодок и катамаранов
Кафе: нет
Туалеты: есть
Душ: нет
Кабинки для переодевания: есть
Камеры хранения: нет
Бесплатные зонтики и лежаки: есть
Прокат зонтиков и лежаков: нет
Спасатели: есть
Медпункт: есть
Парковка: есть
В этом году в Москве для летнего отдыха благоустроены 38 зон отдыха. Купаться в них запрещено из-за несоответствия качества воды заданным нормативам. Но отлично провести там время в жаркий денек вполне возможно.
ЦАО:
1. Голицынский пруд
2. Екатерининский пруд
3. Красногвардейские пруды
4. Калитниковский пруд
5 Новодевичьи пруды
6. Патриарший пруд
7. Пионерский пруд
8. Пушкинская набережная реки Москвы
САО:
9. Ангарские пруды
10. Парк Дружба
СВАО:
11. Джамгаровский пруд
12. Дворцовый (Останкинский) пруд
13. Лазоревые пруды N 1, 2
14. Пруды N 3-6 на территории ВДНХ
15. Садовый пруд
ВАО
16. Круглый пруд
17. Лебедянский пруд
18. Терлецкая дубрава
19. Серебряно-Виноградный пруд
20 Пруды парка "Радуга" (Большой Графский, Итальянский)
21. Черкизовский пруд
ЮВАО:
22 Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово»
23. Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды
24. Люблинские (Верхний, Нижний) пруды
25. Шибаевский пруд
ЮАО:
26. Борисовские пруды
ЮЗАО:
27. Андреевская набережная реки Москвы
ЗАО:
28. Мазиловский пруд
СЗАО:
29. Кировская пойма
30. Парк «Северное Тушино»
31. Химки-2
32. Строгинская пойма
ЗелАО
33. Декоративный пруд в 15 мкрн. (Михайловский)
34. Дунькин пруд в 12 мкрн.
35. Пруд «Быково болото»
36. Заводской пруд (Зеленый бор)
37. Нижнекаменский пруд
ТиНАО
38. Зона отдыха "Заречье" на реке Десна
Зона отдыха с купанием «Озеро Белое» (ВАО) закрыта на реконструкцию.
Еще два привычных москвичам места отдыха - Левобережье и Большой Садовый пруд - пока что приняты Роспотребнадзором в качестве зон отдыха, купаться там нельзя, но как только исследования воды станут удовлетворительными, там вывесят знаки "Купаться разрешено". Многие ждут этого с нетерпением.