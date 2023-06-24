Роспотребнадзор разрешил купание на 10 пляжах Москвы и водные процедуры на 38

Этим летом столичный Роспотребнадзор разрешил горожанам купаться в 10 локациях. Еще 38 признаны подходящими для отдыха без принятия водных процедур. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этим летом столичный Роспотребнадзор разрешил горожанам купаться в 10 локациях. Еще 38 признаны подходящими для отдыха без принятия водных процедур. Каждая из зон оценивалась сразу по нескольким важным показателям, в том числе - очистка дна, чистота воды, дежурство на месте спасателей и медиков, наличие удобств типа туалетов, душа, раздевалок и др. Пробы воды специалисты берут регулярно, так что в зависимости от полученных результатов список мест, безопасных для плавания, может меняться. На самих пляжах соответственно висят таблички: "Купаться разрешено" или "Купаться запрещено".

Места, где купание разрешено:

1. ПУТЯЕВСКИЙ ПРУД №1 (ВАО)

Где: парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек

Как добраться: от м. «ВДНХ» пешком или на трамвае №11 до ост. «Площадь юннатов». От ст.м. «Сокольники» пешком через парк

Время работы: с 09:00 до 21:00

Бесплатно: фонтанчики с питьевой водой, игровая зона для детей, волейбольная площадка для взрослых

Платно: вейкбординг, катамараны, акваскутеры и надувные лодки

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: есть

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: нет

Прокат зонтиков и лежанок: нет

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

2. ПЛЯЖНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИНАМО» (САО)

Где: водный стадион «Динамо», Ленинградское шоссе, 39с53

Как добраться: ст.м.«Водный стадион», далее 12 мин. пешком. Или на авт.№№ Т43, Т6, 2433 до ост.«Метро «Водный стадион»

Время работы: с 9.00 до 21.00

Бесплатно: волейбольная площадка, детская площадка

Платно: нет платных услуг

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: есть

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: нет

Прокат зонтиков и лежаков: нет

Спасатели: есть

Медпункт: нет

Парковка: нет

3. ГОЛОВИНСКИЕ ПРУДЫ (САО)

Где: 1-й Лихачевский переулок, 8

Как добраться: от ст.м. «Новогиреево» на авт.№№ 108к, 193к, 1169, 1209к до ост. «Терлецкий парк»

Время работы: круглосуточно

Бесплатно: детская площадка

Платно: прокат лодок

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: нет

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: нет

Прокат зонтиков и лежаков: нет

Спасатели: есть

Медпункт: нет

Парковка: есть

4. ПЛЯЖ «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР – 2» (СЗАО)

Где: ул. Таманская, вл.46 стр.1

Как добраться: от ст.м.«Хорошевская» или «Народное Ополчение», далее на авт. №Т21 до ост.«Берег Москвы-реки»

Бесплатно: душевые, спортивные площадки, детский городок, мини-птичник

Платно: лежаки, батуты, САПы, каяки, надувная горка, настольный теннис, зорб

Время работы: с 10-00 до 22-00

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: есть

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: нет

Прокат зонтиков и лежаков: есть

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

5. ПЛЯЖ «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР – 3» (СЗАО)

Где: 4-я линия Хорошёвского Серебряного Бора, 15

Как добраться: от ст.м.«Полежаевская» или «Народное Ополчение», далее на авт. №390 до ост.«Серебряный Бор»

Бесплатно: душевые, площадка для воркаута, детская площадка

Платно: лежаки, САПы, теннисный корт, волейбольная площадка, мангалы

Время работы: с 10-00 до 22-00

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: есть

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: нет

Прокат зонтиков и лежаков: есть

Спасатели: есть

Медпункт: нет

Парковка: есть

6. ТРОПАРЕВО (ЮЗАО)

Где: ул. Академика Виноградова, 12

Как добраться: от ст.м. «Теплый стан» на маршрутке №388м до ост. «Парк Тропарево». От м. «Коньково» на авт. №295 или маршруткой №336 до ост. «Студгородок», далее один км пешком

Время работы: круглосуточно

Бесплатно: лежаки, детская площадка, волейбольная площадка

Платно: батуты, карусели, прокат лодок, катамаранов, роликов, велосипедов, самокатов

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: нет

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: есть

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

7. ЗОНА ОТДЫХА «МЕЩЕРСКОЕ» (ЗАО)

Где: ул. Воскресенская, 5

Как добраться: от м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» курсирует авт. №753М, до ост. «Посёлок Мещерский». От м. «Пионерская» и «Кунцевская» - авт.№575М до ост. «Поселок Мещерский» или «Новомещерский проезд»

Время работы: круглосуточно

Бесплатно: шезлонги, волейбольная площадка, беседки, кран с питьевой водой, детские аттракционы

Платно: прокат лодок, велосипедов

Кафе: есть

Туалеты: есть

Душ: есть

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: есть

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

8. БОЛЬШОЙ ГОРОДСКОЙ ПРУД (ЗелАО)

Где: Зеленоград, Озерная аллея, 10

Как добраться: на электричке до ст. «Крюково», потом на авт. №№ 9,11 до ост. МИЭТ

Время работы: с 8.00 до 23.00

Бесплатно: детская зона, волейбольная площадка, воркаут

Платно: прокат лодок и катамаранов, аттракционы

Кафе: нет

Туалеты: есть

Душ: нет

Кабинки для переодевания: есть

Бесплатные зонтики и лежаки: есть

Прокат зонтиков и лежаков: нет

Камеры хранения: нет

Спасатели: есть

Медпункт: ест

Парковка: есть

9 ШКОЛЬНОЕ ОЗЕРО (ЗелАО)

Где: Зеленоград, ул. Филаретовская, 1 стр. 1

Как добраться: на электричке до ст. «Крюково», потом 20 минут пешком. Либо от м. «Речной вокзал» на авт.№400 до ост. «Октябрьская (Панфиловский проспект)»

Время работы: круглосуточно

Бесплатно: детская площадка, настольный теннис, волейбольная площадка

Платно: прокат лодок и катамаранов

Кафе: нет

Туалеты: есть

Душ: нет

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: есть

Прокат зонтиков и лежаков: нет

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

10. ОЗЕРО ЧЕРНОЕ (ЗелАО)

Где: Зеленоград, к 619

Как добраться: на электричке до ост. «Платформа Фирсановская», потом на авт. № 7 до ост. «7-й торговый центр»

Время работы: круглосуточно

Бесплатно: деревянные шезлонги, детская площадка, мини-зоопарк, футбольная площадка

Платно: прокат лодок и катамаранов

Кафе: нет

Туалеты: есть

Душ: нет

Кабинки для переодевания: есть

Камеры хранения: нет

Бесплатные зонтики и лежаки: есть

Прокат зонтиков и лежаков: нет

Спасатели: есть

Медпункт: есть

Парковка: есть

ГДЕ НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ, НО МОЖНО ОТДЫХАТЬ

В этом году в Москве для летнего отдыха благоустроены 38 зон отдыха. Купаться в них запрещено из-за несоответствия качества воды заданным нормативам. Но отлично провести там время в жаркий денек вполне возможно.

ЦАО:

1. Голицынский пруд

2. Екатерининский пруд

3. Красногвардейские пруды

4. Калитниковский пруд

5 Новодевичьи пруды

6. Патриарший пруд

7. Пионерский пруд

8. Пушкинская набережная реки Москвы

САО:

9. Ангарские пруды

10. Парк Дружба

СВАО:

11. Джамгаровский пруд

12. Дворцовый (Останкинский) пруд

13. Лазоревые пруды N 1, 2

14. Пруды N 3-6 на территории ВДНХ

15. Садовый пруд

ВАО

16. Круглый пруд

17. Лебедянский пруд

18. Терлецкая дубрава

19. Серебряно-Виноградный пруд

20 Пруды парка "Радуга" (Большой Графский, Итальянский)

21. Черкизовский пруд

ЮВАО:

22 Дворцово-парковый ансамбль «Лефортово»

23. Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды

24. Люблинские (Верхний, Нижний) пруды

25. Шибаевский пруд

ЮАО:

26. Борисовские пруды

ЮЗАО:

27. Андреевская набережная реки Москвы

ЗАО:

28. Мазиловский пруд

СЗАО:

29. Кировская пойма

30. Парк «Северное Тушино»

31. Химки-2

32. Строгинская пойма

ЗелАО

33. Декоративный пруд в 15 мкрн. (Михайловский)

34. Дунькин пруд в 12 мкрн.

35. Пруд «Быково болото»

36. Заводской пруд (Зеленый бор)

37. Нижнекаменский пруд

ТиНАО

38. Зона отдыха "Заречье" на реке Десна

ВАЖНО

Зона отдыха с купанием «Озеро Белое» (ВАО) закрыта на реконструкцию.

Еще два привычных москвичам места отдыха - Левобережье и Большой Садовый пруд - пока что приняты Роспотребнадзором в качестве зон отдыха, купаться там нельзя, но как только исследования воды станут удовлетворительными, там вывесят знаки "Купаться разрешено". Многие ждут этого с нетерпением.