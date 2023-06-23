В Москве состоялся выпуск суворовцев

Вручение аттестатов выпускникам образовательных организаций Минобороны России у храма Христа Спасителя Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На площади Московского кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве состоялась торжественная церемония вручения дипломов и аттестатов об окончании обучения выпускникам Московского суворовского училища, Пансиона воспитанниц Минобороны и Московского военно-музыкального училища имени В.М.Халилова. Дипломы кадетам вручили замминистры обороны России Николай Панков и Татьяна Шевцова.

«119 воспитанникам и 89 воспитанницам вручены аттестаты о среднем общем образовании и дипломы о среднем профессиональном образовании, в их числе 10 суворовцам и 24 воспитанницам вручены аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении», а 13 выпускникам военно-музыкального училища – дипломы с отличием», - сообщили в Минобороны России.

Панков передал слова министра Сергея Шойгу и поздравил воспитанниц и кадет с успешным окончанием учебы: «Вы завершили обучение в учебных заведениях Минобороны России, получили свои первые документы об образовании и сегодня начинаете новый этап жизненного пути. Ваши педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Они наполняли учебные будни радостью познаний нового и неизведанного, формировали вас как активных граждан, истинных патриотов своего Отечества. Большое спасибо вам, уважаемые педагоги, за ваш вдохновенный труд, за ваше терпение и заботу о подрастающем поколении».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году закончили обучение в довузовских образовательных организациях Минобороны России более 1800 воспитанников, в том числе 108 воспитанниц. Каждый 6-й выпускник получил аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». Результаты итоговой государственной аттестации свидетельствуют о неуклонном росте качества обучения воспитанников и воспитанниц. 40 выпускников получили по результатам ЕГЭ 100 баллов, в том числе по русскому языку 25 чел. Кроме того, о высоких результатах ЕГЭ свидетельствует возросшее количество «высокобалльников» (90 баллов и выше), всего таких выпускников 410 из них по русскому языку – 240, по физике – 51, по истории – 39, по математике – 33, по химии – 19. Наибольшее количество «высокобальников» в Пансионе воспитанниц – 59 чел., Санкт-Петербургском суворовском военном училище – 40 чел., Московском суворовском военном училище – 35 чел., Ставропольском президентском кадетском училище – 27 чел., Оренбургском президентском кадетском училище и Пермском суворовском военном училище – по 20 чел.