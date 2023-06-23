Пять способов решить проблему с проводами в квартире: «невидимый» интернет и решения в стиле ретро

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1. Витая электропроводка

Решение подойдет для ремонта без штробления стен, удаления старой проводки и прокладки новой. В строймаркетах и онлайн продают ретро-кабели, они же — витые, они же — провода для наружной проводки. Такие скручены в косичку. В зависимости от толщины сечения есть как для розеток, так и для света.

Под такие кабели продают стилизованные керамические изоляторы, распаечные коробки, накладные розетки и прочее нужное. Плюс: можно оформить интерьер под ретро в едином стиле и сделать провода фишкой декора. Минус: подобный дизайн на любителя и должен строго вписываться в дизайн интерьера. 10 метров трехжильного кабеля с сечением 2,5 (подойдет для подключение розеток с заземлением) стоит 2000 руб. Розетки от 200 руб.

2. «Невидимые» оптические кабели для интернета

LAN-кабель проклинают многие перфекционисты интерьеров. Среди любителей подключать ПК или ноутбук “по проводу” от роутера, несмотря на Wi-Fi, такой тип кабеля наиболее распространен. Он довольно заметный и способен подпортить любой интерьер. И, если при ремонте заранее не сделать выводы под интернет-розетки, не заложить в штробы проводку и не приобрести специальные плинтусы (что тоже до конца не решает заметность шнура), то придется жить с проводом через всю квартиру до места установки Wi-Fi-роутера.

Скрыть эти провода поможет решение МТС. Пока они единственные из отечественных провайдеров подключают скоростной домашний интернет по прозрачному малозаметному оптическому кабелю — диаметром всего 2 мм. Такой кабель можно провести без ущерба для ремонта и интерьера. Придется постараться, чтобы заметить его хоть на плитке, хоть на дереве, пластиковых поверхностях или обоях. «Оптика» (так на слэнге в телеком-индустрии называют такой типа кабеля) легко прокладывается вдоль напольных и потолочных плинтусов, наличников дверей и монтируется с помощью незаметного прозрачного термического клея. Для монтажа также не нужны технические короба.

Роутер можно установить, где хочешь, и не надо думать, как же закрепить скрепками или скобами толстый медный LAN-кабель.

К тому же благодаря установке роутера в центре квартиры, Wi-Fi-покрытие становится более равномерным.

3. Молдинги

Сейчас в дизайне возрождается тренд отделки стен молдингами . Есть как массивные габаритные панели, например, под дерево, так и более легкие решения из полимеров — под покраску. Есть модели молдингов с кабель-каналами. При должном таланте домашнего мастера/проектировщика можно постараться протянуть нужные вам коммуникации через молдинги, а на поверхность вытащить розетки или интернет-кабели — в зависимости от задачи. Правда, молдинги — удовольствие недешевое. Метр бюджетного с учетом доставки выйдет 200 руб., а более презентабельные и прочные — в три-четыре раза дороже.

4. Гипсокартон

Для тех, кто не хочет штукатурить стены и заниматься «перекладкой» проводки, есть строительная хитрость. Можно зашить потолок и стены в гипсокартоновый «короб». Приобретаете листы гипсокартона соразмерно площади всех стен и потолка. К поверхностям прикрепляется каркас, например, из металлический профилей. А поверх них закрепляется гипсокартон. Затем его зашпаклевать, наклеить обои или нанести краску. Но главное, в нашем случае, что в пространстве, которое получилось между стенами и гипсокартоном, можно проложить нужные кабели.

Хлопотно, но все же с полноценным ремонтом не сравнить. Плюсы: получите идеально ровные стены и сможете спланировать всю проводку так, как вам нужно. Минусы: вряд ли оправдано для маленьких квартир и помещений, так как «отъедает» пространство. «Квадрат» гипсокартона сегодня стоит 150 руб. Плюс траты на остальные материалы для ремонта.

5. Декор стен

Тут — как вашей фантазии угодно: можно поискать примеры обустройства фитостен (более затратно, оправдано в больших помещениях и определенных концепциях интерьеров) или самому выдумать декоры из проводов. Для этого продают разные наклейки (например, птичек, а провода будут вроде ветвей), накладки на стену в виде мини-забора и прочий декор.